Unbekannter schießt in Ebsdorfergrund auf Katze

Die Polizei sucht nach Zeugen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EBSDORFERGRUND-LEIDENHOFEN - Verletzt kam eine Katze am Mittwoch, 28. September, in ihr Zuhause in der Straße Goßacker vom Freigang zurück. Bei der Untersuchung stellte der Tierarzt mehrere Schrotkugeln im Körper des Vierbeiners fest. Das teilte die Polizei mit.

Der Veterinär versorgte die Katze entsprechend ihrer Verletzungen. Zurzeit befindet sie sich noch in der Tierklinik. Die Polizei in Marburg ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise: Wem ist am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 21.30 Uhr diesbezüglich etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Wer hat in dem Zeitraum Schussgeräusche in der Umgebung gehört? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.