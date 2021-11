Unter Volldampf mit dem Nikolaus reisen

Eine historische Dampflok zieht den Sonderzug der Eisenbahnfreunde Treysa. Foto: Gerhard Hohl

TREYSA - Zum Ende des Jahres laden die Eisenbahnfreunde Treysa zu nostalgischen Fahrten unter Dampf und mit historischer E-Lok ein.

Am Samstag, 27. November, fährt der "Nikolausdampfsonderzug" nach Aschaffenburg. Den Sonderzug in weihnachtlicher Atmosphäre zieht die hundertjährige Dampflok 58 311. Die Kinder erhalten eine Überraschung vom Nikolaus im Zug und auf dem Weihnachtsmarkt in Aschaffenburg können die Gäste die vorweihnachtliche Zeit genießen.

Alle Fahrten finden

nach 2G-Regeln statt

Am Sonntag, 28. November, fährt der "Nikolausdampfsonderzug" nach Butzbach. Den weihnachtlichen Sonderzug zieht ebenfalls die alte Dampflok 58 311. Auch gibt es für Kinder einen Nikolausbesuch. Und auch in Butzbach können die Fahrgäste einen Weihnachtsmarkt besuchen. Diese Zeitung verlost eine Familienkarte für den Dampfsonderzug am 28. November nach Butzbach. Wer die Familienkarte gewinnen will, muss dafür nur eine E-Mail mit dem Stichwort "Winterdampfsonderfahrt" und seinen Kontaktdaten (vollständiger Name, Adresse und Telefonnummer) an die Adresse lokalredaktion-hinterland@vrm.de schicken. Einsendeschluss ist der 10. November, 18 Uhr. Es entscheidet das Losglück.

Zum Jahresabschluss, am Sonntag, 28. Dezember, bringt eine besondere Lokomotive, das deutsche Krokodil E 94, die Fahrgäste auf "Glühweinfahrt" nach Speyer. Alle Fahrten finden nach 2G-Regeln statt, Kinder bis sechs Jahre brauchen keinen Nachweis, von sechs bis zwölf Jahren jedoch das Testheft der Schule.

Weitere Informationen zu den Fahrten gibt es unter www.eftreysa.de. Der Fahrkartenverkauf ist unter Telefon 0 66 98-9 11 04 41 erreichbar.

Hinweis: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung Ihrer Daten, die Sie uns dazu zur Verfügung stellen, für die Aktion durch uns bereit und erlauben uns deren Weitergabe an den Stifter des Preises im Gewinnfall. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.