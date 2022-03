Unterkünfte für 1000 Ukraine-Flüchtlinge geschaffen

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Einsatzbefehl des Landes Hessen sah vor: Bis Samstag sind Notunterkünfte für bis zu 1000 Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu errichten. Wie der Landkreis mitteilte, haben mehr als 500 ehrenamtliche Einsatzkräfte an der Umsetzung dieser Vorgabe gearbeitet und das Ziel erreicht.

Die Hinterlandhalle in Dautphetal, die Großsporthalle am Marburger Georg-Gaßmann-Stadion, die Halle der Kaufmännischen Schulen in Marburg und die Sporthalle in Cölbe sollen den geflüchteten Menschen aus der Ukraine vorübergehend Obdach bieten.

Die Katastrophenschutz-Löschzüge der Kommunen, das Technische Hilfswerk (THW) aus Marburg und Biedenkopf, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit den beiden Sanitäts- und Betreuungszügen, die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie die Technische Einsatzleitung und der Katastrophenschutz-Stab des Kreises haben dafür gesorgt, dass die Vorgaben des Kreises erfüllt werden konnten.

In den Hallen wurden Zelte und Abtrennungen aufgebaut, um den Geflüchteten Rückzugsmöglichkeiten und ein Mindestmaß an Privatsphäre bieten zu können. Vom Abfalleimer bis zur Zahnbürste: Betten, Tische, Stühle, Decken, Kissen, Kinderstühle, Handtücher und vieles mehr mussten zudem organisiert, transportiert und verteilt werden. Dreh- und Angelpunkt dabei war das Katastrophenschutz-Zentrallager des Kreises, in dem das meiste Material einsatzbereit gelagert ist.

Zusätzlich zu den vorhandenen sanitären Einrichtungen in den Hallen hat der Kreis Dusch- und Toilettencontainer organisiert, um die entstehenden Bedarfe zu decken. Um die Situation in den Hallen zu entzerren, hat der Kreis zudem Zelte aufbauen lassen, um Verpflegungs- und Aufenthaltsbereiche zu schaffen.