Vandalismus: "Schneise der Verwüstung" in Münchhausen

MÜNCHHAUSEN - Zerstörte Zäune, kaputte Außenspiegel und mehr: Als "Schneise der Verwüstung" beschrieben die aufnehmenden Polizeibeamten das Bild, das ihnen am Sonntagmorgen unter anderem im Heckenweg und in der Violinstraße in Münchhausen-Niederasphe im Landkreis Marburg-Biedenkopf geboten wurde. Im Verdacht, so die Polizei in einer Mitteilung am Montag, seien mehrere Jugendliche. Fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigungen liegen der Polizei bislang vor.

Diese, so die Polizei, gehen wahrscheinlich alle auf das Konto von mehreren, bislang unbekannten Jugendlichen. Gegen 5.30 Uhr hatten demnach Anwohner lärmende Jugendliche in der Straße bemerkt. Die Liste des Vandalismus ist lang: Die drei Personen hatten Holzlatten von einem Zaun abgerissen, Ventilklappen von Autoreifen gelöst, das Glas eines Außenspiegels entnommen, einen weiteren Zaun zertreten und ein Zaunelement von einem Grundstück im Frankfurter Weg auf ein geparktes Auto gelegt. Nur aufgrund einer vorhandenen Eisschicht entstanden dabei vermutlich keine Lackschäden. Laut Polizei ging es noch weiter: Das Trio hatte zudem eine Terrakottakugel auf die Straße geschmissen, zwei Metall-Deko-Kugeln entwendet und eine Hecke eingedrückt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge die Jugendlichen durch den Mittelweg und den Hainbirkenweg verfolgt, konnte sie aber nicht aufhalten.

Bei den Verdächtigen soll es sich um drei junge Männer im geschätzten Alter von 16 bis 20 Jahren handeln. Einer von ihnen sei mit etwa 180 cm etwas größer als die anderen beiden. Alle drei seien hellhäutig und schlank, sie trugen dunkle Oberteile, Jeans und weiße Turnschuhe. Der Fahrer eines weißen Golf habe laut Zeugenaussage einen der drei zwischenzeitlich abgeholt.

Die Marburger Polizei bitte unter 06421/4060 um Hinweise.

