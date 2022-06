Verbesserungen für die Ökologie der oberen Lahn

Interessierte erfahren bei einer Info-Veranstaltung, was mit dem EU-Projekt "LiLa-Living Lahn" umgesetzt wurde. Auch in Kernbach wurden Maßnahmen zur Renaturierung durchgeführt, wo auch diese Tafel steht, die über das Projekt informiert. Foto: RP Gießen

GIESSEN/LAHNTAL-STERZHAUSEN - Gießen/Lahntal-Sterzhausen (red). Nase und Äsche sind Fischarten, die an der Oberen Lahn selten und sogar teilweise verschwunden waren. Dies wirkt sich negativ auf das Ökosystem der Lahn aus. Seit einigen Jahren werden zwischen Biedenkopf und Marburg zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um das Gewässer strukturell aufzuwerten.

Um gefährdete Fischarten zu unterstützen, und im Gebiet wieder heimisch zu machen, hat das EU-Projekt "LiLa-Living Lahn" unter anderem von 2017 bis 2021 ermöglicht, Maßnahmen zur Züchtungs- und Wiederansiedlung für die Nase zu unterstützen und die Gewässerentwicklung wissenschaftlich zu begleiten. Nach Abschluss der Aktion werden Inhalte und Ergebnisse am Freitag, 24. Juni, von 16 bis 18 Uhr vorgestellt. Treffpunkt der kostenfreien Veranstaltung ist die Renaturierungsstrecke in Sterzhausen.

Der Experte Dirk Hübner hat das Projekt wissenschaftlich bearbeitet und wird für Interessierte leicht verständlich erläutern, welche Verbesserungen für die Ökologie in den vergangenen Jahren an der oberen Lahn erreicht wurden. Die Veranstaltung findet auf der Sterzhausen gegenüberliegenden Lahnseite statt. Hierzu folgen Besucher der Straße Kalkberg über die Lahnbrücke und biegen an der Kreuzung hinter der Brücke links ab. Parkmöglichkeiten gibt es rechts am Sportplatz Kalkberg.