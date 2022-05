Vergangenes Jahr 19 Infektionen mit der "Fixer-Krankheit"

Die meisten Ansteckungen mit Hepatitis C erfolgen unter Drogenabhängigen, zum Beispiel durch gemeinsam benutztes Spritzbesteck. Symbolfoto: Marcus Simaitis/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Im vergangenen Jahr wurde bei 19 Menschen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf die Lebererkrankung Hepatitis C diagnostiziert. 2020 waren es 17, in diesem Jahr wurden bislang sechs Infektionen registriert. Das geht aus aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts hervor, welche die Krankenkasse IKK classic ausgewertet hat.

"Das Tückische bei einer Ansteckung ist, dass die Krankheit oft lange unbemerkt bleibt, denn in der Regel treten keine oder nur sehr unspezifische Symptome auf", sagt Sven Keiner von der IKK classic. So könne eine Infektion über Jahre hinweg unentdeckt bleiben und werde meist nur zufällig festgestellt, etwa bei einer Blutspende oder einer Vorsorgeuntersuchung.

Die meisten Ansteckungen erfolgen unter Drogenabhängigen, zum Beispiel durch gemeinsam benutztes Spritzbesteck. Es kann aber auch beim Sex zu einer Ansteckung mit Hepatitis C kommen. Neben der Schädigung der Leber treten im Verlauf der Infektion meist Krankheiten anderer Organe auf, etwa der Haut oder der Nieren. Anders als bei Hepatitis A und B gibt es gegen Hepatitis C bislang keine Impfung. Bis vor Kurzem war Hepatitis C mit der häufigste Grund für eine Lebertransplantation. Mittlerweile lässt sich die Krankheit gut behandeln und ist oft sogar heilbar.