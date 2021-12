Verschiedene Auf- und Abfahrten von B3 und B 62 gesperrt

An den Bundesstraßen 3 und 62 werden tageweise Anschlussstellen wegen Gehölzpflegearbeiten gesperrt. Archivfoto: Christian Keller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG/CÖLBE - Marburg/Cölbe (red). Aufgrund von Gehölzpflegearbeiten werden ab Samstag, 11. Dezember, verschiedene Auf- und Abfahrten der Bundesstraßen 3 und 62 jeweils tagsüber gesperrt. Die Sperrungen an den Anschlussstellen (AS) werden nur jeweils von etwa 8.30 bis 15.30 Uhr eingerichtet. Die Arbeiten an den Anschlussstellen Cölbe und Bür-geln werden aufgrund ihrer Verkehrsbedeutung an den verkehrsärmeren Wochenenden ausgeführt. Geplant sind folgende Termine:

W Samstag, 11. Dezember: B 3 Anschlussstelle Cölbe-Bürgeln, Ausfahrt in Richtung Kassel; Umleitung ab der AS Cölbe über die B 62 und die L 3089 zum Cölber Eck und weiter zum B 3-Kreisverkehr Bernsdorf.

W Sonntag, 12. Dezember: B 62 Anschlussstelle Cölbe, Zufahrt der B 62 zur B 3 in Richtung Marburg; Umleitung über die B 3 zur AS Bürgeln; dort kann der Verkehr wieder in Richtung Marburg auf die B 3 auffahren.

W Dienstag, 14. Dezember, und Mittwoch, 15. Dezember: B 3 Ausfahrt Marburg Nord in Fahrtrichtung Gießen; der Verkehr, der in die Afföllerstraße gelangen möchte, wird an der AS Wehrda von der B 3 auf die L 3089 Neue Kassler Straße geleitet.

W Donnerstag, 16. Dezember: B 3 Ausfahrt Marburg Wehrda in Fahrtrichtung Gießen; der Verkehr wird über die B 3 zur Anschlussstelle Marburg-Nord umgeleitet und kann von dort auf die B 3 in Fahrtrichtung Kassel auffahren, um die AS Wehrda zu erreichen.

W Samstag, 18. Dezember und Sonntag 19. Dezember: B 3 Anschlussstelle Cölbe, Ausfahrt von der B 3 auf die B 62 in Richtung Lahntal; Die Umleitung führt über die B 3 zur AS Bürgeln, dort kann der Verkehr wieder in Richtung Marburg auf die B 3 auffahren, um weiter auf die B 62 zu gelangen.