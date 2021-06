Verzweiflung nach der Niederlage gegen England

Jetzt teilen:

Vom Rudelgucken, das die Fußballfans seit 2006 oftmals gemeinsam vor den Leinwänden vereint hat, sind die Deutschen in diesem Jahr weit entfernt. Zu wenig Begeisterung hat die deutsche Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft ausgelöst, zu schwierig ist die Organisation solcher Events in der Pandemie. Die Voraussage heftiger Regenfälle tat ihr Übriges. Am Dienstag haben deshalb wieder viele Fans, wie hier der Nachwuchs in Wallau, das Spiel gegen England in ihren eigenen vier Wänden verfolgt. 94 bange Minuten endeten schließlich mit dem Sieg der englischen Mannschaft. Die Fanartikel, sie können jetzt erst einmal wieder eingemottet werden. Foto: Hartmut Bünger