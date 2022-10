Vier Sterne für die Integration bei C+P Bildung

Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (v.l.) gratuliert Bernd Feige, dem Geschäftsführer der C+P Bildung, zum 1. Preis des Gütesiegels "Interkulturelle Vielfalt leben" der Stadt Marburg und des Landkreises. Kreisbeigeordneter Klaus Weber schließt sich den Glückwünschen an. Foto: Patricia Grähling/Stadt Marburg

BREIDENBACH/MARBURG - Zum dritten Mal in Folge ist das C+P-Bildungszentrum in Breidenbach mit dem Gütesiegel "Interkulturelle Vielfalt leben" der Stadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf ausgezeichnet worden. Erstmals wurde es Sieger in der Kategorie "kleine Organisationen". Insgesamt seien in diesem Jahr 13 Unternehmen ausgezeichnet worden, berichtet die Stadt Marburg in einer Pressemitteilung.

Das Gütesiegel würdige die Rolle des Bildungszentrums bei der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte. Diese habe in den vergangenen Jahren einen festen Stellenwert bekommen und sei kontinuierlich weiterentwickelt worden. "Die bewusste interkulturelle Öffnung begann mit einer maßgeschneiderten beruflichen Qualifizierung für Geflüchtete mit einem besonderen Sprachkurs für technische Fachsprache. Inzwischen ist auch die Mannschaft der Dozierenden des Bildungszentrums bunter geworden, und die Räume der überbetrieblichen Ausbildungsstätte stehen auch Geflüchteten aus der Ukraine für ihre Sprachkurse zur Verfügung", erläutert die Stadt.

Das Engagement für Menschen mit Migrationshintergrund sei jedoch keine Einbahnstraße: Gerade in Hinblick auf den Fachkräftemangel in der Region sei es wichtig, das große Potenzial unter den Menschen mit Migrationshintergrund für die heimische Wirtschaft zu heben. Der Geschäftsführer von C+P Bildung, Bernd Feige, freut sich über die Anerkennung und die inzwischen vier von sechs möglichen Sternen, die sein Unternehmen sukzessive in drei Jahren gesammelt hat: "Wer aktuell mit offenen Augen die Entwicklung der Gesellschaft verfolgt, merkt, was sich ändert. Dass sich unsere Angebote und Ausrichtung da ganz natürlich erweitern, ist die logische Konsequenz."

Feige ging in seiner Dankrede auch auf weitere Beweggründe des Unternehmens ein: "Unser wichtigstes Ziel ist es nach wie vor, den Fachkräfte-Nachwuchs für die metallverarbeitenden Betriebe unseres Ausbildungsverbunds bestmöglich auszubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, probieren wir immer neue Wege und neue Angebote aus. Schön, wenn das auf Zustimmung stößt und wir damit auch unseren Beitrag zu interkultureller Vielfalt am Arbeitsplatz leisten können."