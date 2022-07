Viessmann baut für 200 Millionen Euro in Polen

Zur Grundsteinlegung des neuen Viessmann-Standortes im polnischen Legnica begrüßt Viessmann-CEO Maximilian Viessmann (5. v. l.) unter anderem Polens Premierminister Mateusz Morawiecki (6. v. l.). Foto: Viessmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ALLENDORF/LEGNICA - Die Viessmann Group, nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Anbieter für nachhaltige Klima- und erneuerbare Energielösungen, baut für seinen größten Geschäftsbereich "Climate Solutions" einen neuen Unternehmensstandort in Legnica in Polen.

Anders als manche andere Unternehmen, die nur kurzfristige Investments vornähmen, zeige das Familienunternehmen Viessmann, wie eng es seit Jahrzehnten mit Polen verbunden sei. Diese Verbundenheit werde durch das erneute Investment in Legnica deutlich unter Beweis gestellt, habe der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki in seiner Ansprache bei der Grundsteinlegung gesagt, teilt die Unternehmensgruppe in einer Presseerklärung mit.

Viessmann-CEO Max Viessmann erklärte, seit mehr als 105 Jahren stehe Viessmann für positive Veränderung. Der Fokus liege auf Lösungen für das Klima.

Das Familienunternehmen plane für die nächsten drei Jahre eine Rekord-Investition in Höhe von einer Milliarde Euro in den Ausbau von Wärmepumpen und grünen Klimalösungen.

1700 Mitarbeiter

am neuen Standort

Die Investition von über 200 Millionen Euro in den neuen Standort in Polen sei ein zentraler Baustein der grünen Klimalösungsoffensive des Unternehmens. Es stelle eine Ergänzung der bestehenden Standorte für Wärmepumpen dar.

Die Bauzeit solle 2023 abgeschlossen sein. Am neuen Standort würden 1700 Mitarbeiter beschäftigt werden.