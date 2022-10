Wahlen: Herrmann siegt in Weimar, Stichwahl in Lohra

Markus Herrmann ist neuer Bürgermeister in Weimar. In Lohra kommt es zu einer Stichwahl zwischen Karina Schlemper-Latzel und Sven Pölkemann. Symbolfoto: dpa

LOHRA/WEIMAR - In Lohra bleibt es spannend, wer neuer Bürgermeister und damit Nachfolger von Georg Gaul wird: Es kommt zu einer Stichwahl zwischen Karina Schlemper-Latzel (Bündnis für Bürgernähe Lohra) und Sven Pölkemann (parteilos).

Schlemper-Latzel erhielt am Sonntag 41,23 Prozent der Stimmen, Pölkemann 36,11 Prozent. Die Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten folgt am 23. Oktober. Jan Klefenz wird dann nicht mehr dabei sein: Er erhielt mit deutlichem Abstand nur die drittmeisten Stimmen (22,66 Prozent). 57,39 Prozent der Wähler gingen an die Urne.

Der bisherige Amtsinhaber Georg Gaul (parteilos) musste sein Amt gesundheitsbedingt aufgeben. Er war seit 2006 Bürgermeister. Zuletzt bestätigten ihn die Wähler der Südkreisgemeinde im September 2017 mit einer Zustimmung von 73,96 Prozent im Amt.

In Weimar setzte sich Markus Herrmann (Freie Bürgerliste Weimar) in der Stichwahl mit 62,6 Prozent gegen Lars Plitt (CDU) durch, für den 37,4 Prozent der Wähler stimmten. Herrmann hatte schon bei der Wahl vor zwei Wochen die meisten Stimmen erhalten. Die drittmeisten Stimmen hatte Jens Weller (SPD) erzielt.

Amtsinhaber Peter Eidam, seit 2010 im Amt, war nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag bei 51,54 Prozent.