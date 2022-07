Waldbrand bei Cölbe fordert mehr als 400 Einsatzkräfte

Dichter Rauch hatte sich bereits am späten Nachmittag über das gesamte Gebiet gelegt. Foto: Ina Tannert

CÖLBE-SCHÖNSTADT - Großeinsatz für Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus: Am Dienstag stand eine große Fläche des Burgwaldes nordöstlich von Schönstadt in Flammen. Bis zu 400 Einsatzkräfte kämpften bis zum nächsten Morgen gegen eine Ausbreitung des Feuers. Rund 25 Hektar - das entspricht der Größe von 35 Fußballfeldern - wurden ein Raub der Flammen. Neun Feuerwehrkräfte kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Am späten Nachmittag stand bereits eine dicke Rauchwolke über dem Waldrand an der Straße Talgrund zwischen Schönstadt und Oberrosphe, die selbst aus den Nachbargemeinden Wetter und Lahntal zu sehen war. Die alarmierte Feuerwehr rückte zuerst mit rund 100 Kräften an und errichtete ein Feldlager am Waldrand.

Mit einer Drohne erkundet die Feuerwehr den Waldbrand aus der Luft. (Foto: Ina Tannert)

Der Brand entstand wohl an einem nahen Feld, griff dann "in Windeseile" auf den Wald über, berichtet Kreisbrandmeister Stephan Schienbein. Das Feuer fand in Fichten und Kiefern, die von der anhaltenden Dürre besonders trocken, zudem harzig sind, schnell Nahrung und breitete sich weiter aus.

Die Feuerwehr setzte Drohnen ein, um sich aus der Luft ein Bild der Lage zu machen. Am frühen Abend stand bereits eine Waldfläche mit einer Größe von rund zehn Fußballfeldern in Flammen.

Einsatzkräfte werden von Bevölkerung aus Schönstadt unterstützt

Der Katastrophenschutz forderte mehrmals weitere Kräfte aus dem Kreisgebiet an. Die rückten vorsichtig über Waldwege vor und umstellten praktisch das betroffene Gebiet von mehreren Seiten. Ein direkter Löschangriff auf dieser großen Fläche war nicht möglich, "wir versuchen zu verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet", sagte Schienbein. Alle fünf großen Tanklöschfahrzeuge, die es im Kreis gibt, und zahlreiche weitere Fahrzeuge der Feuerwehren waren vor Ort. Unterstützung kam auch von Wehren aus dem Vogelsberg und dem Kreis Gießen

Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf sind am Dienstagabend bei einem Flächenbrand in Cölbe-Schönstadt im Einsatz. Foto: Schienbein

Auch das Technische Hilfswerk rückte an, ebenso das DRK, das die Einsatzkräfte versorgte. Auch zwei Helikopter der Hessischen Polizei mit Wassertanks wurden als Unterstützung angefordert, die eigentlich jeweils 2 000 Liter Wasser aus den Baggerseen in Bürgeln zum Brandgebiet transportieren sollten, diese kamen jedoch zunächstnicht. Wie der Kreis am späten Abend mitteilte, habe es bei einem Hubschrauber laut Polizei technische Probleme gegeben, einer konnte wegen beginnender Dunkelheit nicht starten. Später gelang der Einsatz zumindest mit einem der Helikopter, der 15-mal 2000 Liter Wasser abwarf.

Auch die einbrechende Dunkelheit stellte die Einsatzkräfte am Dienstagabend bei der Bekämpfung des Waldbrandes vor große Herausforderungen. (Foto: Kreis Marburg-Biedenkopf)

Aus dem Ort kam viel Unterstützung für die Feuerwehr. Bewohner aus Schönstadt boten Hilfe an, Landwirte rückten mit Güllewagen voller Wasser an. Die Bewohner von Oberrosphe waren aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Im Laufe der Nacht war der Brand unter Kontrolle. Allerdings gab es noch am Mittwochmorgen zahlreiche Glutnester im Waldboden, die von den Einsatzkräften gesucht und gelöscht werden mussten.