Waldsterben im Hinterland: Wie sicher ist es unter Bäumen?

MARBURG-BIEDENKOPF - Dem Wald geht es schlecht wie nie. Weil Bäumen nach den zu trockenen Sommern der vergangenen Jahre das Wasser fehlt, können sie sich gegen Borkenkäfer, Pilze und andere Schädlinge nicht mehr wehren. Dadurch ist auch der Aufenthalt im Wald gefährlicher.

Welche Gefahren drohen im Wald?

Von Bäumen können Äste brechen und in die Tiefe stürzen - je nach Dicke des Asts und der Fallhöhe kann das lebensbedrohlich sein. Das kann zwar auch bei gesunden Bäumen passieren. Ist ein Baum aber vertrocknet und stirbt ab, ist die Gefahr deutlich größer. Bereits abgestorbene Bäume können unvermittelt abbrechen oder aufgrund fehlenden Halts durch die Wurzel umstürzen. Nicht immer sind die Schäden auch für Laien erkennbar.

Aber muss sich nicht der Eigentümer um kranke Bäume kümmern und sie beseitigen?

Nicht zwangsläufig. Pflicht ist das zum Beispiel an Straßen, bei Waldbeständen in der Nähe von Gebäuden oder bei Waldkindergärten. "Wenn wir einen Waldbesitzer betreuen, übernehmen wir diese Kontrollen", sagt Harald Hofmann, stellvertretender Leiter des Biedenkopfer Forstamts. Absterbende oder tote Bäume innerhalb der Waldbestände gehören zur Natur und müssen nicht zwangsläufig beseitigt werden. Totholz im Wald ist durchaus im Sinne des Naturschutzes gewollt.

Wenn ich durch den Wald laufe und ich werde von herabfallenden Ästen getroffen - ist dann der Waldeigentümer dafür verantwortlich?

Laut Waldgesetz ist beim Betreten des Waldes immer mit "waldtypischen Gefahren" zu rechnen. "Jeder, der den Wald betritt, geht bewusst diese Gefahr ein. Das gilt nicht nur in Zeiten wie diesen, in denen große Teile des Waldes in der Region absterben, aber derzeit ist die Gefahr noch größer", sagt Harald Hofmann. Auf Wald- oder Wanderwegen besteht für die Waldbesitzer keine erhöhte Verkehrssicherungspflicht, sie können bei Unfällen nicht in Haftung genommen werden. Manche Waldbesitzer weisen mit Schildern auf solche Gefahren hin. Verpflichtet sind sie dazu nicht.

Wer kontrolliert an Straßen?

An Straßen ist die Situation eine andere: "Jeder Grundeigentümer ist für Gefahren, die von seinem Grundstück ausgehen, verantwortlich", verweist Harald Hofmann auf das Bürgerliche Gesetzbuch. Bislang war die Kontrolle Aufgabe von Hessen Mobil, also von der Straßenmeisterei. Deren Mitarbeiter leiteten die Schäden dann an Hessen Forst weiter. Seit Anfang dieses Jahres ist die Zuständigkeit für alle betreuten Waldbesitzer an Hessen Forst übergeben worden. Speziell geschulte Teams kontrollieren die betreuten Waldabschnitte an den Straßen und markieren über eine spezielle App die Bereiche, in denen Gefahren beseitigt werden müssen. Die Forstwirte, die dann zum Fällen anrücken, sehen anhand der Daten aus der App, wo sie tätig werden müssen. Zusätzlich sind die betroffenen Bäume durch die Kontrollteams mit Farbe markiert. Aber: Die Digitalisierung hilft. "Mit der App ist sowohl der Aufwand beim Zuordnen der Gefahrenpunkte als auch die Dokumentation deutlich erleichtert", sagt Harald Hofmann.

Gibt es weitere Ausnahmen?

Ja, sie sie heißen in der Forstsprache "Regelkontrollpunkte". Harald Hofmann nennt als Beispiel ein Tretbecken im Wald. "Diese Punkte, an denen sich Menschen auch länger aufhalten, müssen wir ebenfalls regelmäßig kontrollieren." An Wald- und Wanderwegen bestehe hingegen keine besondere Verkehrssicherungspflicht.

Wie funktionieren die Kontrollen?

"Es gibt einen Plan, welche Gebiete abgelaufen werden müssen", erklärt Patrice Heist vom Biedenkopfer Forstamt. Harald Hofmann zeigt das Vorgehen an der Kreisstraße zwischen Engelbach und Treisbach: Forstwirt-Azubi Florian Lange und Forstwirtschaftsmeister Thomas Pracht von der Stadt Biedenkopf fällen dort Bäume im Stadtwald neben der Straße, die von Hessen Forst zuvor markiert worden waren. Zwei speziell geschulte Mitarbeiter des Forstamts müssen für die Ampelregelung vor Ort sein. Diese zusätzliche Dienstleistung ist kostenpflichtig und wird durch die Stadt an HessenForst bezahlt. Die Kontrolle bei Dexbach ist etwa acht Wochen her - nun wird gefällt. Kontrolliert wird der Bereich bis 30 Meter Abstand zur Straße.

Schäden am Wald sind nicht immer deutlich sichtbar. Wer unter Bäumen entlang läuft, muss mit Gefahren rechnen und aufpassen. (Foto: Mark Adel)

Jeder Baum wird überprüft: Ist er abgestorben, hat er sogar schon schwarze Stellen, ist er vom Pilz befallen? Die Daten werden über die App vermerkt, die überall bei Hessen Forst ausgewertet werden kann. "Spätestens nach einem Vierteljahr müssen die markierten Bäume entfernt werden", sagt Forstwirtschaftsmeister Werner Klingelhöfer. So lange leuchtet für den Gefahrenpunkt eine rote Markierung in der App.

Kontrolliert Hessen Forst auch an Straßen, wenn der Wald privaten Eigentümern gehört?

Ja, wenn die Waldbesitzer durch Hessen Forst betreut werden. "Wir informieren den Waldbesitzer schriftlich über die erkannten Gefahren", sagt Harald Hofmann. Der Waldbesitzer kann dann entscheiden, ob er die Schäden selbst beseitigt oder zum Beispiel ein Unternehmen beauftragt. An den Straßen übernehme weiterhin Hessen Mobil eine Kontrollfunktion für Waldbesitzer, die nicht von Hessen Forst betreut werden.

Aber sind die Kontrollen nicht sehr aufwendig?

Das sind sie. Im Bereich des Biedenkopfer Forstamts sind Mitarbeiter der Forstämter Herborn und Kirchhain sowie aushilfsweise Burgwald im Einsatz - und die verbringen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit damit, Bäume an Straßen zu kontrollieren. Insgesamt gibt es in Hessen 14 Aufnahmeteams mit je mindestens zwei Mitarbeitern. "Die machen ein halbes Jahr nichts anderes", sagt Harald Hofmann. "Das ist personalaufwendig." Das Biedenkopfer Forstamt hat Ampeln gekauft und Mitarbeiter in der Bedienung geschult.

Wie aufwendig ist die Holzernte?

Auch das Fällen der Bäume dauert - vor allem, wenn entlang der Straßen an vielen Abschnitten stets nur wenige Bäume gefällt werden müssen. Maschine, Fahrzeuge, Ampeln und Arbeiter müssen stets weitertransportiert werden. An gefährlichen Kreuzungen oder auf viel befahrenen Straßen, etwa an der Bundesstraße 253 im Bereich der Sackpfeife, greift das Forstamt zusätzlich auf die Unterstützung von Hessen Mobil zurück. "Für diese Hilfe sind wir auch sehr dankbar", sagt Harald Hofmann.

Anfangs im Hinterland vor allem Fichten betroffen

Welche Bäume sterben ab?

Anfangs waren im Hinterland vorwiegend Fichten betroffen. Sie wird es schon in wenigen Jahren praktisch nicht mehr in der Region geben. Inzwischen sind immer öfter auch andere Baumarten betroffen. In unserem Beispiel am Wald nahe Engelbach fällen die Forstwirte rund 20 Buchen. Ihre Schäden sind für Laien kaum sichtbar.

Wie werden die Bäume gefällt?

Das entscheiden die Forstwirte vor Ort individuell. Bei Engelbach verwenden die Arbeiter eine spezielle Seiltechnik. Dabei wird ein Seil am Stamm befestigt. Beim Fällen zieht eine Winde den Baum in die gewünschte Richtung und soll verhindern, dass der Stamm zum Beispiel auf die Straße stürzt. Aber: Jede Situation ist unterschiedlich. "Nicht immer klappt es so, wie es soll", sagt Forstwirtschaftsmeister Werner Klingelhöfer. Er unterstützt die beiden städtischen Forstwirte.

Und wenn alle Straßen im Bereich des Forstamts kontrolliert wurden, geht es wieder von vorne los?

"Genau so ist es", bestätigt Hofmann. "Wir beginnen schon im Februar, arbeiten bis Juli und versuchen immer zwischen belaubt und nicht belaubt abzuwechseln. Es gibt Abschnitte, die kann ich im belaubten Zustand gar nicht einsehen." Für die drei Forstämter Biedenkopf, Herborn und Kirchhain dauern die Kontrollen zusammen etwa ein halbes Jahr.

Es gibt Wanderwege, auf die schon Bäume gefallen sind. Welche Priorität haben diese Wege?

Zeitlich sei es nicht machbar, alle Schäden auf einmal zu beseitigen. "Wir arbeiten nach Prioritäten. Erst die Bundesstraßen, dann weitere Straßen und die Regelkontrollpunkte. Und dann zugeworfene Waldwege", sagt Harald Hofmann und wirbt um Verständnis. "In der Regel ist es möglich, außen herum zu gehen."