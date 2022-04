Wandern auf dem Rothaarsteig

Unterwegs auf dem Rothaarsteig: Die nächste Singlewanderung von Rothaar-Touren führt am Donnerstag, 21. April, zur "Tiefenrother Höhe". Symbolfoto: Klaus-Peter Kappest

BAD BERLEBURG - Zum schönsten Aussichtspunkt des Rothaarsteiges, der "Tiefenrother Höhe" in Wilgersdorf, führt die nächste Singlewanderung von Rothaar-Touren am Donnerstag, 21. April. Start ist um 19 Uhr am Wanderparkplatz Wacholderheide in Wilgersdorf (Wahlbacher Hof/Karrenweg, 57234 Wilnsdorf). Nach einer Begrüßung und einem Getränk (eigene Becher mitbringen) geht es auf eine etwa zweistündige Rundtour. Zum Abschluss wird eingekehrt. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Allgemeine Infos gibt's unter 01 52-01 75 22 74 (auch per WhatsApp). Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten auf der Homepage www.rothaartouren.de.