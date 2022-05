Warnung vor heftigen Unwettern in Mittelhessen

Während des Unwetters am Donnerstagabend stürzten unter anderem bei Löhnberg im Landkreis Limburg-Weilburg Bäume auf die Straße. Foto: Beuster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Ab 12 Uhr heute Mittag erreicht das Gewittertief Emmelinde den Westen Deutschlands und zieht dann einmal quer über Deutschland hinweg. Das berichtet Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Orkanböen, großer Hagel und Sturzregen sind möglich. Dabei gilt laut Jung: "Es wird nicht jeden treffen, aber dort, wo ein Unwetter ablädt, kann es heftig werden." Nach ein bis zwei Stunden sei das Unwetter dann aber schon wieder vorbeigezogen.

Die möglichen Schäden bleiben. Besonders die Sturm- und Orkanböen können Schäden verursachen. Bäume stürzen um, können Straßen und Bahnschienen blockieren. Selbst die Bildung von Tornados sei bei dieser Wetterlage möglich. Die Betonung liegt dabei auf möglich: "Sie können auftreten, müssen aber nicht, sie können auch über unbewohntem Gebiet auftreten und keiner bekommt etwas mit." Am Nachmittag zieht das Gewittertief weiter bis in den Osten.

Mittelhessen auch betroffen

Das Unwetter wird auch Mittelhessen erreichen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Wetterwarnung für die Region erneuert. Es gilt die zweite von vier Warnstufen. Marburg-Biedenkopf war von den aktuellen Warnungen zunächst ausgenommen. Auch hier drohen Starkregen, Hagel und Windböen von bis zu 60 km/h, außerdem warnt der DWD vor örtlichem Blitzschlag.

Deutschland steht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit großer Wahrscheinlichkeit am Freitag ein "extremes Unwetter" mit Gewitter, Hagel und Sturm bevor. Nach Einschätzung eines Meteorologen dürfte vielerorts die höchste Warnstufe (Stufe 4) ausgerufen werden. "Damit drohen dort, wo der Gewitterkomplex langzieht, massive Schäden", sagte der DWD-Wetterforscher am Donnerstag in Offenbach.

Wahrscheinlich bilden sich demnach auch sogenannte Superzellen - sich drehende Systeme mit starken Aufwinden, die sich völlig eigenständig und damit schwer vorhersehbar bewegen. Der DWD berichtet ebenfalls, dass dies "ideale Bedingungen" für Tornados und heftige Orkanböen mit Windstärke 12 seien". Er spricht ebenfalls von Hagel und teils extremen Starkregen. Dabei könnten innerhalb weniger Stunden bis zu 80 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen. Hagelkörner könnten die Größe von Tischtennisbällen erreichen.

Einmal quer über Deutschland

Von dem Unwetter ist am Freitag laut DWD vor allem ein gedachter Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg und Vorpommern betroffen. Wo genau sich die Gewitter entladen, kann den Angaben zufolge allerdings erst wenige Stunden vorher sicher gesagt werden, bei Tornados liege die Vorhersage-Spanne sogar im Minutenbereich.

Bei einer amtlichen Warnung der Stufe 4 kann es laut Definition für Menschen lebensgefährlich werden. "Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Verhalten Sie sich sehr vorsichtig, und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der Wettersituation", riet der DWD. Zudem solle man sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten und auf jeden Fall möglichen Anweisungen der Behörden folgen.

Das für Freitag angekündigte Unwetter sei aber nicht mit den Unwettern im Juli 2021 zu vergleichen, so Jung. Damals sei schon Tage vorher klar gewesen, wo das riesige Dauerregenband liegen wird. Dieses Mal handele es sich um regional eingelagerte Gewitter."Die kann man im Vorfeld nur schwer auf einen Punkt genau lokalisieren. Trotzdem sollte auch diese Wetterlage nicht unterschätzt werden. Sie ist in den betroffenen Regionen lebensgefährlich", warnt Jung.

Das Unwetter am Donnerstagnachmittag

Wie in anderen Teilen Deutschlands, ist es am frühen Donnerstagabend auch in Hessen zu Unwettern gekommen. Vor Gewittern mit Starkregen und Sturmböen hatte am Vormittag bereits der Deutsche Wetterdienst in Offenbach gewarnt. Teils gab es auch Hagel. In der Nacht zum Freitag haben die Gewitter der Vorhersage der Meteorologen zufolge vorübergehend nachgelassen. In ganz Mittelhessen gab es keine nennenswerten Vorkommnisse. "Ein paar abgerissene Sträucher und Äste und eine leicht überflutete Straße. Noch alles im grünen Bereich", so der Pressesprecher für den Lahn-Dill-Kreis. In Marburg-Biedenkopf war es komplett ruhig.

Wie verlief das Gewitter am Donnerstagabend in Mittelhessen?

Lahn-Dill-Kreis

Rettungskräfte rückten auch im Lahn-Dill-Kreis aus. In Dillenburg wurde die Feuerwehr zu insgesamt 15 Einsätzen gerufen, insgesamt waren 100 Einsatzkräfte aktiv. 14 Einsätze fielen auf Dillenburg, einer auf den Ortsteil Manderbach. "Dabei handelte es sich um vollgelaufene Keller, unterspülte Straßen und eine Schlammlawine", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Dillenburg. Zudem musste eine Person aus der Dill gerettet werden, anschließend wurde die Person vom Rettungsdienst betreut.

Wie die Polizei Mittelhessen mitteilte, schlug in Ehringshausen gegen 19 Uhr ein Blitz in ein Haus ein, zu einem Brand kam es glücklicherweise aber nicht. Allgemein hieß es von der Polizei Mittelhessen zum Unwetter am Donnerstagabend: "Keine Personen- und gravierenden Sachschäden", so ein Sprecher.

In Dillenburg, dem Dillenburger Ortsteil Eibach und in Eibelshausen fiel teils sehr viel Hagel.

In Dillenburg (links) und Eibelshausen im Lahn-Dill-Kreis fiel am Donnerstagabend auch Hagel. (Fotos: Linker/Roskosz)

Aufräumarbeiten in Dillenburg-Eibach nach dem Unwetter am Donnerstagabend. (Foto: VRM Wetzlar)

Aufräumarbeiten in Dillenburg-Eibach nach dem Unwetter am Donnerstagabend. (Foto: VRM Wetzlar)

Auf den Social-Media-Kanälen von mittelhessen.de wurde neben zahlreichen Fotos vom Gewitterhimmel derweil auch berichtet, dass die ersten Unwetter am Donnerstagabend schnell durchzogen. "10 Minuten, fertig ... in Driedorf", schrieb etwa eine Userin. Nahezu zeitgleich schrieb eine andere Userin aus dem Lahn-Dill-Kreis: "Hier ist es gerade fertig in Hohenahr. Jetzt ist es richtig schwül." Aus Leun berichtete ein User: "War halb so wild hier."

Unwetterwolken in Mittelhessen. (Foto: Malte Glotz )

Kurz vor dem Gewitter am Ortsausgang Frohnhausen in Richtung Dillenburg. (Foto: Kim-Steven Klus)

Limburg-Weilburg

Auf der Bundesstraße 49 kam es wegen umgestürzter Bäume auf der Fahrbahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, bei Löhnberg musste die B 49 zwischen Limburg und Wetzlar sogar voll gesperrt werden. Zahlreiche Feuerwehrkräfte sind im Einsatz.

Einsatz auf der B49 bei Löhnberg. (Foto: Stefan Gombert)

Stau und Einsatz auf der B49 bei Löhnberg. (Foto: Mika Beuster)

Umgestürzte Bäume auf der Straße bei Löhnberg im Landkreis Limburg-Weilburg. (Foto: Mika Beuster)

Marburg-Biedenkopf

Dunkle Gewitterwolken zogen auch über den Landkreis Marburg-Biedenkopf, wie etwa in Dautphetal:

Dunkle Wolken über Dautphetal. (Foto: Sattler)

Kreis Gießen

Impressionen auch aus Heuchelheim und Lollar im Kreis Gießen:

Gewitterwolken bei Heuchelheim. (Foto: Hansgeorg Melchior)