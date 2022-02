Warnung vor Regen, Sturm und Böen in Mittelhessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Atlantische Tiefs und ihre Ausläufer machen das Wetter in Mittelhessen derzeit wechselhaft feucht und stürmisch. Dabei führen mildere Temperaturen und anhaltende Niederschläge zu Tauwetter und die Wasserstände der Flüsse und Bäche im Einzugsgebiet der Lahn steigen an. Das am Regierungspräsidium Gießen angesiedelte Hochwasserlagezentrum Lahn (HWLZ-Lahn) informiert darüber, dass an einigen Nebengewässern der Lahn bereits die erste von drei Hochwassermeldestufen überschritten wurde und laut Modellrechnung durchaus auch weitere Meldestufenüberschreitungen eintreten können. Auch die Obere Forstbehörde im RP Gießen warnt wegen des drohenden Sturms und Windböen bis zum Wochenende vor dem Aufenthalt in Wäldern oder Parks.

Lesen Sie auch: Impfstoff für Afrika: Biontech packt Produktion in Container

"Der voraussichtlich bis Donnerstagvormittag teils länger anhaltende Dauerregen und Tauwetter führen zu einem Anstieg der Wasserstände im Einzugsgebiet der Lahn", berichtet die kommissarische Dezernatsleiterin Gabriele Schramm im HWLZ-Lahn. Von dort werde die Lage an der Lahn und ihren Nebengewässern zwischen Limburg, Biedenkopf und Schotten beobachtet. "An einigen Nebengewässern insbesondere an Kallenbach und Elbbach kann die Meldestufe I im Verlauf der nächsten Stunden tangiert oder überschritten werden", sagt die Wasser-Expertin weiter. Meldestufe I bedeute, das Gewässer tritt teilweise über die Ufer.

Hochwasser im Dezember 2017 bei Leun: Die Pegel an der Lahn und ihren Nebengewässern steigen, wie das Hochwasserlagezentrum Lahn im Regierungspräsidium Gießen berichtet. Dessen Obere Forstbehörde warnt auch vor den Auswirkungen des Sturms und starken Windböen. Foto: RP Gießen

Für Prognosen würden die RP-Fachleute über die aktuellsten Daten verfügen - von den jeweiligen Pegelständen bis zu den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes. Diese seien für die nächsten 24 Stunden mit einer hohen Genauigkeit präzise. Falls sich die Möglichkeit für ein flächiges Hochwasser abzeichnet, würden entsprechende Warnhinweise und Informationen über die weitere Entwicklung des Hochwassergeschehens auf der Homepage des Lagezentrums eingestellt.

Verknüpfte Artikel

Auch die Obere Forstbehörde des RP Gießen mit Sitz in Wetzlar warnt vor den Begleiterscheinungen der aktuellen Wetterlage, wie RP-Förster Christian Schneider erläutert: "Die Bürgerinnen und Bürger in Mittelhessen sollten Wälder und Parks, aber auch exponierte Einzelbäume wo immer möglich meiden." Verstärkt werde dies noch durch die derzeit nassen Böden, wodurch die Bäume zusätzlich an Halt verlieren. "Die Tage darauf sollte in den Wäldern und Parks auf abgebrochene Äste oder Bäume geachtet werden, die noch in den Kronen der anderen Bäume hängen können", bittet der Förster um Vorsicht.

Verhaltenstipps

Die Gefahrenabwehr des Lahn-Dill-Kreises gibt zudem einige allgemeingültige Tipps bei Sturmereignissen: Bürger sollten unbedingt Zuhause bleiben, denn beispielsweise durch herabstürzende Äste, umstürzende Bäume, lose Dachziegel, umherfliegende besteht Gefahr für Leib und Leben. In den kommenden Tagen während und auch nach dem Sturmereignis sollten Wälder und dicht bewaldete Gebiete gemieden werden.

Daheim sollten alle beweglichen Gegenstände, wie Mülltonnen, Fahrräder, Gartenmöbel, Blumenkästen, Lichterketten und alles, was auf Menschen herabfallen kann, gesichert werden. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Fahrzeuge sollten möglichst nicht in der Nähe von Häusern oder hohen Bäumen geparkt werden.

Haus- oder Nutztiere sollten geschützt werden. Durch Unwetter können diese stark verängstigt werden. Haustierbesitzer können diese beruhigen und darauf achten, dass die Tiere Wohnung oder Stall nicht verlassen können.

Ist der Sturm vorüber, sollten Eigentümer überprüfen, ob beispielsweise ihr Haus und ihr Fahrzeug von Sturmschäden betroffen ist. Bei einem Schaden sollte umgehend die Versicherung informiert werden Schäden zur Beweissicherung fotografiert werden. Stark vom Sturm beschädigte Gebäude müssen gemieden, Fachleute sollten zu Rate gezogen werden.

Lesen Sie auch: Banner auf Demo in Herborn: Feuerwehr distanziert sich