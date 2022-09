Wasser gegen Staub auf A-49-Baustellen: "Das ist absurd"

Aus einem Wasserfass wird auf der Baustelle der A 49 Trinkwasser verspritzt, damit es nicht so staubt. Foto: Florian Lerchbacher

STADTALLENDORF - "Spart Wasser", lautet seit Wochen der Aufruf an die Menschen. "Vorsorglich sollte jeder Wasserverbrauch sorgsam abgewogen werden", teilt auch der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke mit und regt an, beispielsweise auf das Bewässern von Gärten und Rasenflächen zu verzichten. Entsprechend befremdlich wirkt es, wenn auf A-49-Baustellen Fahrzeuge unterwegs sind, die Wasser verspritzen.

Diese Befeuchtung diene der "Verminderung des Staubaufkommens im Sinne des Arbeitsschutzes und der Verhinderung von Verschmutzungen der Umgebung", teilt eine Sprecherin der Bau-Arge mit und entgegnet, dass dafür täglich auf den Baustellen rund um Neustadt, Stadtallendorf und Niederklein null bis zehn Kubikmeter Wasser - also bis zu 10 .000 Liter - genutzt werden. Die Menge sei abhängig von Faktoren wie dem Baufortschritt, den anstehenden Arbeiten und der Witterung. "Die Bau-Arge ist selbstverständlich aus ökologischen und ökonomischen Beweggründen an einem wassersparenden Vorgehen interessiert", betont die Sprecherin.

Reiner Nau will lieber Oberflächenwasser einsetzen

Für solche Zwecke Trinkwasser einzusetzen, sei "bescheuert", kommentiert der Kirchhainer Umweltschützer Reiner Nau, der sich seit vielen Jahren mit der Wasserthematik auseinandersetzt. "Man sollte eher Oberflächenwasser einsetzen", regt er an und findet es absurd, dass Menschen ihre Gärten nicht wässern sollen und Pflanzen vertrocknen, während gleichzeitig an anderen Stellen Wasser auf diese Art verwendet werde. Die Messlatte werde unterschiedlich angesetzt: "Das ist absurd." Aber eigentlich gebe es eben auch ein generelles Problem: "Letztendlich reden wir an dieser Stelle über die Auswirkungen des Klimawandels, die wir an der Wurzel angehen müssten. Das heißt, wir müssten generell weniger Wasser entnehmen - und es verstärkt ersetzen."

Eine ähnliche Aussage kommt von Thomas Brunner, dem Geschäftsführer des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke (ZMW). "Die Reduktion der Trinkwasserverbräuche ist der zentrale Ansatz zur Schonung der Grundwasserressource, sodass wir als Trinkwasserversorger den sorgsamen Umgang mit Trinkwasser für zwingend erforderlich halten."

In vielen Bereichen des Lebens werde der Trink- und Grundwasserschutz nicht ausreichend berücksichtigt. Insgesamt stelle das Autobahnprojekt den ZMW vor große Herausforderungen, da sein Trinkwasserschutzgebiet betroffen ist "und diverse Brunnenanlagen einer potenziellen Gefährdung insbesondere in der Bauphase ausgesetzt sind". Entsprechend genau beobachte der ZMW, was auf den Baustellen passiert. Grund zur Sorge, was die Lieferfähigkeit von Wasser an die Kunden angeht, bestehe nicht, "da ein Wassernotstand in diesem Jahr nicht erwartet wird".

Allerdings hätten die Trockenjahre 2018, 2019 und 2020 deutschlandweit Auswirkungen auf die Grundwasserstände gehabt. Im Jahr 2021 sei eine leichte Erholung eingetreten, die jedoch die Auswirkungen von drei trockenen Jahren nicht vollständig ausgleichen konnten. Dieser Sommer sei erneut sehr trocken gewesen.

Ob die Phase der Grundwasserneubildung im Winter ausreicht, um die Rückgänge dieses sehr trockenen Sommers auszugleichen, bleibe abzuwarten. Insgesamt werde Trinkwasser nicht der Wert beigemessen, "den es aus unserer Sicht verdient", so Brunner.

Stadtwerkechef: Trinkwasser zu verspritzen ist erlaubt

Zwiegespalten zeigt sich Stadtallendorfs Stadtwerkechef Rolf Weber zum Einsatz von Wasser auf den A-49-Baustellen. Auf der einen Seite seien die Menschen aufgerufen, Wasser zu sparen, auf der anderen Seite komme Wasser gegen die Staubentwicklung zum Einsatz. Es sei also verständlich, dass dies kritisch gesehen werde. Aber, so betont er, es wurde kein Notstand ausgerufen - und so sei es eben erlaubt, das Trinkwasser auch auf diese Art zu nutzen. Jeder Kunde müsse gleich behandelt werden, so eben auch das Betonwerk, das die Bau-Arge für ihre Wasserversorgung nutzt. Die Satzung untersage es, eine Wasserentnahme für diese Zwecke zu verbieten. "Leider", fügt der Stadtwerkechef als kleinen Kommentar hinzu.

Gleichzeitig sei es aber auch sinnvoll, eine stärkere Staubentwicklung bei den Arbeiten zu vermeiden: Für die Natur sei es nicht gut, wenn sich Sandmengen überall in der Umgebung absetzten. "Und, auch wenn Sie jetzt lachen werden: Das Wasser, das verspritzt wird, gelangt in den Boden und versickert. Es ist also nicht verloren - auch wenn ein Teil natürlich verdunstet - und dient damit auch der Grundwasserneubildung."