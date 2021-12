Weimar-Roth: Lastwagen mit Anhänger umgekippt

Auf der B 3 an der Anschlussstelle Weimar-Roth ist am Donnerstag ein Lastwagen mit Anhänger umgekippt. Symbolfoto: dpa

MARBURG - Am Donnerstag ist in den frühen Morgenstunden auf der B 3 an der Anschlussstelle Weimar-Roth ein Lastwagen mit Anhänger umgekippt. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe dabei leichte Verletzungen erlitten, konnte das Führerhaus des Lkw aber selbstständig verlassen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Anschlussstelle war zwischenzeitlich voll gesperrt, die Abfahrt von Gießen nach Roth sowie die Auffahrt nach Marburg waren nicht möglich. Aufgrund der Bergungsarbeiten, die sich über mehrere Stunden zogen und bis in die später Mittagszeit andauerten, war der rechte Fahrstreifen der B 3 in Richtung Marburg ebenfalls gesperrt.

Aus bislang unbekannten Gründen sei der 42 Jahre alte Lastwagenfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis, so die Polizei in ihrer Mitteilung, mit seinem Gespann auf dem Weg von Gießen nach Marburg unmittelbar bei der Anschlussstelle Weimar Roth nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrt ging über den Grünstreifen zwischen der Ab- und Auffahrt und endete im Graben. Der Lastwagen und der Anhänger kippten nach links um, die geladenen geschlossenen weißen Container ragten teils in die Fahrbahn der Auffahrt hinein.

Wie die Polizei mitteilte, haben erste Ermittlungen zur Unfallursache weder Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogeneinfluss noch auf eine Überschreitung der Geschwindigkeit oder eine Missachtung der Sozialvorschriften ergeben.