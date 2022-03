Weltgebetstag wirbt für das globale Miteinander

Hoffnungslichter auf dem Altar beleuchten das Thema des Weltgebetstags. Sie machen aber zugleich auch auf die weltumspannende Hoffnungsgemeinschaft aufmerksam. Foto: Klaus Kordesch

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Zum Thema "Zukunftsplan: Hoffnung" haben viele Kirchengemeinden auch im evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach ökumenische Gottesdienste zum Weltgebetstag gefeiert - nach digitalen Angeboten im Vorjahr nun wieder vor Ort in den Kirchen. Vor allem Frauen nahmen daran teil.

Achte Kerze wird für

die Ukraine angezündet

Die Gottesdienste befassten sich inhaltlich mit der Situation von Frauen in England, Wales und Nordirland. Von dort stammte auch die Liturgie, die an diesem Abend überall auf der Welt gefeiert wurde. Es handle sich beim Weltgebetstag um "die größte und älteste ökumenische Frauenbewegung der Welt", machten die Frauen der Vorbereitungsteams bewusst. Um an dieses globale Miteinander zu erinnern und das Thema "Zukunftsplan: Hoffnung" zu veranschaulichen, wurden im Verlauf des von meditativer Musik begleiteten Gottesdienstes nach und nach sieben Hoffnungslichter auf dem Altar entzündet.

In Hartenrod kam noch eine achte Kerze hinzu, mit der das Team besonders an die Frauen in der Ukraine erinnerte. "Hoffnung zu haben ist wichtig für uns, das haben auch die vergangenen zwei Jahre gezeigt", sagte die katholische Gemeindereferentin Charlotte Meister, die gemeinsam mit der evangelischen Pfarrerin Annika Panzer und Eva-Maria Sältzer, Elfriede Müller, Ingrid Koch und Monika Pfeifer in Hartenrod den Gottesdienst in der katholischen Kirche Hartenrod gestaltete.

Das Frauenteam des Dekanats Biedenkopf-Gladenbach hatte vorsichtshalber wegen der hohen Inzidenzzahlen auf eine Veröffentlichung der Gottesdienste in den Gemeinden verzichtet: Da in den meisten Kirchen nur beschränkte Sitzplatzkapazitäten vorhanden sind, befürchteten die Organisatorinnen, diese könnten nicht ausreichen.