Wem gehören die Bahnhöfe in Marburg-Biedenkopf?

Biedenkopf: Das Empfangsgebäude in Biedenkopf ist Eigentum der Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft Aedificia mit Sitz in Frankfurt. Der Plan der Gesellschaft sieht vor, dass ein Backpacker-Hotel in dem Gebäude untergebracht werden soll.

Cölbe: Das Bahnhofsgebäude in Cölbe ist im Besitz der Gemeinde Cölbe.

Friedensdorf: Das Empfangsgebäude des Bahnhofs Friedensdorf (Lahn) ist in der Hand eines Immobilienmaklers aus Erding bei München und steht derzeit zum Verkauf.

Fronhausen: Ulf Stiller ist Eigentümer des Bahnhofs und Güterbahnhofs in Fronhausen sowie gesellschaftsführender Geschäftsführer der Eventlocation und Biergarten "Güterbahnhof 1849".

Kirchhain: Das Empfangsgebäude in Kirchhain ist in privatem Besitz.

Marburg: Das Empfangsgebäude im Erdgeschoss und der Mittelteil sind vollständig im Eigentum der Deutschen Bahn.

Neustadt: Das Empfangsgebäude in Neustadt ist Eigentum der Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft Aedificia mit Sitz in Frankfurt. Der Plan der Gesellschaft sieht vor, dass ein Backpacker-Hotel in dem Gebäude untergebracht werden soll.

Niederwalgern: Das Empfangsgebäude in Niederwalgern ist komplett im Besitz der Deutschen Bahn.

Stadtallendorf: Das Empfangsgebäude in Stadtallendorf ist im Eigentum der Deutschen Bahn.