Wenn der Igel Unterschlupf sucht

MARBURG-BIEDENKOPF - Mit dem Ende des Herbstes ziehen sich auch viele der heimischen Säugetiere in ihre Winterquartiere zurück. Einige Insekten schaffen Raum für eine neue Generation und Pflanzen überdauern die kalte Jahreszeit. Viele der heimischen Tierarten nutzen Gärten als Rückzugsort. Um die Igel, Eichhörnchen, Fledermäuse und Insekten in ihrer Winterruhe zu unterstützen, gibt der Fachdienst Naturschutz des Landkreises Marburg-Biedenkopf nützliche Tipps.

Darf ich die Tiere füttern? Was essen diese überhaupt? Das sind Fragen, die sich vermutlich jeder Gartenbesitzer spätestens beim Auffinden eines Wildtieres gestellt hat, so der Fachdienst Naturschutz. Igel würden sich über ein Wasserschälchen und proteinreiches Futter wie gekochte Hühnereier, gekochtes und ungewürztes Fleisch oder Katzenfutter freuen. Wichtig sei, sie in einem geschützten Bereich anzubieten. Dazu eignen sich selbst gebaute oder gekaufte Igelhäuschen. Diese stellen auch sicher, dass Ratten, Waschbären und Katzen keinen Zutritt zur Futterquelle haben. Eichhörnchen freuen sich über ungewürzte Nüsse, Früchte, Samen, Kerne und heruntergefallene Fichtenzapfen. Heimische Singvögel sollten Insekten- oder Fettfuttermittel und auch Samen und Früchte erhalten, informiert der Fachdienst. Die überdachten Futterstationen sollen ebenfalls unerreichbar für andere Tiere sein. Früchte und Samen, die noch an Bäumen und Sträuchern hängen, könnten auch hängen bleiben. Sie dienen als Nahrungsangebot für die noch spät fliegenden Insekten und Vögel.

Den Garten leicht zugänglich machen

Wie sehen perfekte Rückzugsmöglichkeiten für Tiere und Insekten im eigenen Garten aus? Zuerst gelte es, den Garten leichter zugänglich für die Tiere zu machen. Insbesondere engmaschige Zäune halten die Vierbeiner davon ab, den Garten zu betreten. Außerdem könnten Gruben und Schächte sich schnell zu tödlichen Fallen für die Tiere entwickeln.

Für die Rückzugsmöglichkeiten reiche es schon aus, die angefallenen Produkte der Gartenarbeit anzuhäufen. So könnten abgeschnittene Äste und Laub im Garten liegen bleiben. Igel nutzen das als Schlafstube, Eichhörnchen für den Nestbau und Amphibien zum Schutz oder als Nahrungsmittel.

Weitere Rückzugsorte ergeben sich in nicht allzu akkurat gestutzten Hecken, wissen die Fachleute aus dem Landratsamt. Nistkästen für Vögel dienen in den kalten Monaten als geschützte Unterschlupfmöglichkeiten. Wenn diese noch nicht gereinigt sind, sollte dies erst im Frühjahr erfolgen, damit mögliche Bewohner nicht verjagt werden. Halme und Blätter von Stauden nutzen Insekten für ihren Nachwuchs, daher könnten diese bis zum Frühling stehen bleiben. Ansonsten würden sich auch spezielle Nisthilfen dazu eignen, die heimischen Insekten beim Einnisten zu unterstützen. Damit sich keine Hornissen an kritischen Orten ansiedeln, sollten verlassene Wespennester entfernt werden.

Auch bei der Gartenarbeit ist einiges zu bedenken: Beim Abschneiden von Gehölz sollte auf bestehende Eichhörnchen-Nester geachtet werden. Auch andere mögliche Winterquartiere wie zum Beispiel Baumhöhlen oder -spalten können von Tieren oder Insekten als Rückzugsort dienen.

"Laubsauger schädigen nicht nur die Umwelt und Gesundheit durch Lärm und Schadstoffe", so der Fachdienst. Der Sauger töte Kleintiere, Spinnen und Pflanzensamen, wenn sie aufgesaugt werden. "Da hilft nur der Griff zu den altbewährten Gartenwerkzeugen Harke und Rechen."

Außerdem sei bei Spaziergängen im Wald einiges zu beachten. "Hundebesitzer sollten ihre Vierbeiner an der Leine führen und die Nähe zu Bauten von nachtaktiven oder überwinternden Tieren vermeiden. Andere winteraktive Tiere wie der Rothirsch sind auf Futtersuche und sollten bei Sichtung nicht gestört werden."

Nur verletzten und schwachen Tieren helfen

Was ist zu tun, wenn man ein möglicherweise zu schwaches Tier entdeckt? Braucht der Igel wirklich Hilfe? Hier gelte: "Nur den offensichtlich verletzten und schwachen Tieren helfen." So seien Igel gelegentlich bei milden Temperaturen während der Winterschlaf-Phase unterwegs. Sollten dennoch Zweifel bestehen, böten Tierärzte, Igelstationen und Beratungsstellen fachkundige Unterstützung. Bei Fledermäusen gelte: Nur bei sehr kalten Außentemperaturen gehören deutlich geschwächte Tiere in Pflegestationen. Ansonsten sollten die Besorgten Störungen überwinternder Fledermäuse vermeiden. "Nur bei sichtbaren größeren Verletzungen sollten Finder eingreifen und Kontakt zu Auffangstationen suchen", so der letzte Tipp des Fachdienstes Naturschutz.