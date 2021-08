Wenn Klimamonster Ökopunkte fressen

Mit dem Klimaschutzspiel des Landkreises Marburg-Biedenkopf können Kinder eigene Beiträge zum Klimaschutz spielerisch erlernen. Foto: Landkreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Landkreis Marburg-Biedenkopf bietet mit dem Klimaschutzspiel für Kinder an Grundschulen einen neuen Beitrag zum Thema Bildung für den Klimaschutz an. Das Spiel ist für Kinder ab der dritten Klasse konzipiert und wurde von Jannis Sättler während seines Freiwilligen Ökologischen Jahres beim Fachdienst Klimaschutz und Erneuerbare Energien entworfen.

Das Spiel besteht aus einem großen Brett und hat zusätzlich eine Punktetafel für die Klimapunkte, die es zu sammeln gilt. Zusätzlich bekommt es seinen besonderen Reiz durch die drei verschiedenen Würfel, die je nach Spielerposition an verschiedener Stelle zum Einsatz kommen. Der "Langsam-Würfel" hat nur Felder mit 0, 1 oder 2. Der "Monster-Würfel" nimmt dem Spieler Klimapunkte weg oder bereitet ihm auf anderer Art und Weise Ärger - jeweils symbolisiert durch die drei bekannten Klimamonster: "Stromfresser", "Wärmeschlucker" und "Konsummonster". Zusätzlichen Lerneffekt erhält man durch Frage- und Ereigniskarten, die zum Thema Klimaschutz spannende Infos in kindgerechter Sprache bereithalten.

Der Spielplan zeigt eine Karte des Landkreises Marburg-Biedenkopf mit Orten, die konkret etwas mit dem Thema zu tun haben wie zum Beispiel regionale Bauernhöfe oder erneuerbare Energien. Jeder im Spiel vorkommende Ort kann von der Schulkasse als Exkursionsziel besucht werden.

Das Spiel wird mit drei bis sechs Kindern gespielt. In einer Klasse spielen die Jungen und Mädchen also an drei bis vier Tischen parallel, wobei jeder versucht, am schnellsten Klimapunkte zu ergattern.

Weitere Informationen zum Spiel bietet der Fachdienst Klimaschutz und Erneuerbare Energien per E-Mail an klimabildung@marburg-biedenkopf.de oder direkt auf der Website www.klimaschutz.marburg.biedenkopf.de.