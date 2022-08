WhatsApp-Betrug: Seniorin überweist vierstelligen Betrag

Betrüger nutzen derzeit verstärkt WhatsApp um ans Ziel zu kommen. Eine 85-Jährige aus Marburg-Biedenkopf ist ihnen nun zum Opfer gefallen. Das rät die Polizei. Symbolfoto: Ritchie B. Tongo/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Eine 85 Jahre alte Seniorin ist Opfer von Betrügern geworden. Diese nutzen den Messenger-Dienst WhatsApp. Erst als die Frau später über das Festnetz Kontakt mit ihrem Sohn hatte, fiel der Betrug auf. "Es war das ganz typische Vorgehen bei dieser Masche", beschreibt Polizeisprecher Martin Ahlich.

Skeptisch sein bei neuen Nummern

"Die Seniorin hatte in dem Chat angeblich von ihrem angeblichen Sohn die Nachricht erhalten, dass er eine neue Telefonnummer habe, die sie bitte speichern soll. Im weiteren Verlauf forderte er dann die Überweisung des niedrig vierstelligen Geldbetrages", so Ahlich. Der Betrug war am Sonntag, 28. August.

Diese Tipps der Polizei bewahren davor, Opfer dieser Betrugsmasche zu werden:

Speichern Sie nicht sofort die neue, Ihnen unbekannte Nummer ab.

Überprüfen Sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die neue Nummer Ihres Kind oder Ihres Verwandten handelt. Nutzen Sie zur Prüfung nicht die Chatfunktion. Besser sind ein Anruf auf dem Festnetz oder optimalerweise ein Video-Anruf.

Überweisen Sie niemals Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen gesprochen zu haben.

Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der NummernSo erschweren sie Betrügern das Leben.

Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmasche.

Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind - oder die Täter es bei Ihnen versucht haben.