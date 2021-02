Wieder falsche Polizeibeamte am Telefon

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Und immer wieder die gleiche Masche: Betrüger versuchen, ahnungslose Zeitgenossen aufs Kreuz zu legen, indem sie sich als "Polizeibeamte" ausgeben, beliebt ist auch der sogenannte Enkeltrick. Wie die Polizei mitteilte, gab es wieder Anrufe im Kreis. Sie seien aber erfolglos geblieben.

Als am Donnerstag, 18. Februar, um kurz vor 10 Uhr, das Telefon in einem Kirchhainer Ortsteil klingelte, nahm der 84 Jahre alte Senior das Gespräch entgegen. "Hier spricht die Polizei. Ihr Geld ist auf der Bank nicht mehr sicher. Es gab bereits mehrere Betrugsversuche. Ihre Bank weiß auch schon Bescheid. Diesbezüglich wird sich noch ein Mitarbeiter der Bank bei Ihnen auch nochmal melden. Bitte holen sie ihr gesamtes Geld ab", sagte die männliche Stimme, die sich im weiteren Verlauf des Vormittags bis um kurz nach 12 Uhr noch drei weitere Male meldete. Letztendlich machte die heimkehrende Tochter dem Betrugsversuch ein Ende. "Die Betrüger versuchen es immer wieder und mit immer veränderten, angepassten oder sogar kombinierten Maschen. Im geschilderten Fall hätte es durchaus sein können, dass plötzlich der angebliche Bankangestellte anruft und genau das Gleiche erzählt.

Wenn es um Geld

geht, sofort auflegen

Die Polizei rät: "Egal wer anruft, wenn es am Telefon ums Geld geht, heißt es: auflegen!"

Am Freitag gab es weitere Anrufe angeblicher Polizeibeamter in Wetter und im Ebsdorfergrund. Seit 11 Uhr riefen die Betrüger an, gaben sich als Verwandte aus und baten um Geld für den Erwerb einer Immobilie.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen der Betrüger am Telefon stehen im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.