Wildkatzen in Marburgs Wäldern

Die Wildkatze erobert ihren Lebensraum in Marburg und Umgebung zurück.

MARBURG - Sie erobert sich ihren Lebensraum in Deutschland langsam zurück: die Wildkatze. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich bis in die Gebirgswälder rund um Marburg.

Erste Hinweise auf die Rückkehr der Wildkatze hat die Untere Naturschutzbehörde (UNB) der Stadt vor vier Jahren erhalten. Die Menschen werden gebeten, Rücksicht auf die gefährdeten Tiere zu nehmen. Ganz wichtig: Wer tote wildfarbene Katzen am Straßenrand rund um Marburg entdeckt, soll sie bitte melden. Ihre Gene werden für den Artenschutz analysiert.

Baldrian wirkt auf

die Tiere unwiderstehlich

Lebensraum der Europäischen Wildkatze sind naturnahe, störungsarme, strukturreiche Laub- und Mischwälder mit alten Baumhöhlen, viel Unterholz und Totholz, gestuften Waldrändern und Lichtungen für die Mäusejagd. Durch Bejagung und andere Eingriffe in ihren Lebensraum war die Art bis Mitte des 20. Jahrhunderts fast ausgestorben. Doch seit etwa 20 Jahren eroberten die Wildkatzen ihren Lebensraum langsam zurück.

Mit der Lockstock-Methode hat die Stadt Marburg 2019 die Verbreitung der Wildkatze im Stadtgebiet erfasst, ohne die dabei Tiere in ihrem natürlichen Verhalten zu beeinflussen. Dafür wurden angeraute Holzpflöcke an geeigneten Standorten im Wald aufgestellt und mit Baldrian besprüht. Dieser Duft wirkt auf die Wildkatzen insbesondere während der Paarungszeit von Januar bis April unwiderstehlich. Die Wildkatzen reiben sich an diesen Stöcken und hinterlassen somit Haarproben, die eingesammelt sowie genetisch untersucht werden.

Nach EU-Recht gilt die Europäische Wildkatze als "streng zu schützende Art von gemeinschaftlichem Interesse". Nach dem Bundesnaturschutzgesetz gehört sie zu den "besonders geschützten Arten" und ist in der Roten Liste Deutschlands ebenfalls als "gefährdet" eingestuft. Dies bedeutet, dass Wildkatzen weder gefangen, noch getötet werden dürfen. Zudem ist es verboten, sie absichtlich zu stören sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Wildkatze zu beschädigen oder gar zu vernichten.

Die Stadt Marburg bittet darum, Todfunde von Wildkatzen zu melden an die Untere Naturschutzbehörde unter 0 64 21-2 01 18 63 oder 0 64 21-2 01 19 48 oder an das Forstamt Kirchhain unter 0160-4 71 38 73.