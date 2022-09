WM in Katar: Boykott statt Vorfreude in Mittelhessen

Endlich wieder Fußball-WM? Nicht, wenn es nach unseren Lesern bei Facebook und Instagram geht. Sie wollen das umstrittene Turnier in Katar mehrheitlich boykottieren. Archivfoto: Möller

MITTELHESSEN - Ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer, feierwütige Fans beim Public Viewing und Fremde, die einander in den Armen liegen: Viele haben noch die Bilder vom Sieg der Deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien im Kopf. Und gerade nach dem viel zu frühen Aus in der Gruppenphase bei der Fußball-WM 2018 in Russland, ist die Sehnsucht im deutschen Fanherz nach einem spannenden Kampf um den Titel groß. Doch die nahende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist hoch umstritten: Seit das kleine arabische Land den Zuschlag der Fifa erhalten hat, steht es in der Kritik - wegen der schlechten Menschenrechtslage, vor allem der Situation der Arbeitsmigranten auf den WM-Baustellen. Dort sollen Medienberichten zufolge seit dem Zeitpunkt der WM-Vergabe mehrere Tausend Bauarbeiter ums Leben gekommen sein.

Im November startet nun die WM und die Diskussion nimmt noch einmal richtig Fahrt auf: Ex-Profis und TV-Experten boykottieren das Turnier, Wirte erklären, die Spiele in ihren Kneipen und Bars erst gar nicht zu zeigen. Und auch zahlreiche Fans sehen die WM mehr als kritisch. Doch wie sieht das in Mittelhessen aus? Wir haben bei Wirten in der Region und bei unseren Lesern auf Facebook und Instagram nachgefragt.

User in Social Media sind sich größtenteils einig

Auf unseren Social-Media-Kanälen überwiegt Boykott statt Vorfreude auf das Turnier. Auf eine Umfrage unter unseren Abonnenten auf Facebook und Instagram, ob sie die Spiele verfolgen werden, haben die allermeisten mit "Nein" geantwortet. Ein User schreibt dazu: "Klares nein. Ein Armutszeugnis, dass Deutschland teilnimmt." Ein anderer findet: "Konsequent wäre es, wenn die Fußballstars auch daheim bleiben." Ein weiterer User meint: "Je weniger Leute da zuschauen, umso weniger Werbeeinnahmen werden generiert. Darum geht es und nicht mehr um Sport. Die Kiste bleibt aus."

Stimmen für die WM gibt es wenige - doch es gibt sie. Ein Leser kommentiert etwa auf Facebook: "Ja weil ich kein Heuchler bin. Ich habe die WM in Russland verfolgt und werde auch die WM bei den Menschen- und Völkerrechtsverbrechern in den USA anschauen. Neben diesen 2 Schwergewichten der Verbrechen ist Katar ein winziges Licht. Warum sollte ich da PLÖTZLICH nicht schauen?" Und auf Instagram schreibt eine Userin: "Ich bin gespannt, wie viele, die hier sagen, sie schauen die WM nicht, sich über die deutsche Nationalmannschaft aufregen (oder sich freuen, wie gut diese spielt)."

Während die meisten Fußballfans der nahenden Weltmeisterschaft also sehr skeptisch gegenüberstehen, sind die mittelhessischen Wirte größtenteils noch unentschlossen, ob sie die Spiele in ihrer Kneipe oder Bar zeigen werden. "Es ist schon irgendwie eine Gewissensfrage", sagt Karin Layer. Sie betreibt "Kida's Pub" in Weilmünster - und hat Fußball-Großereignisse bisher immer gezeigt. Dieses Mal müsse sie darüber aber länger nachdenken, sagt sie. "Denn es gibt einige Stimmen an der Theke, die sich gegen die WM ausgesprochen haben." In den kommenden Wochen werde sie sich aber mit dem Thema auseinandersetzen und darüber entscheiden.

Auch Robin Schmidt, Betreiber der beiden Pubs "Shamrock" und "Carroll's" in Wetzlar, braucht noch etwas Bedenkzeit. "Persönlich kritisiere ich die Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar sehr scharf", sagt er. Jedoch müsse er - gerade in Anbetracht der Einbußen durch die anhaltende Corona-Pandemie - auch betriebswirtschaftlich denken. "Da gehen die persönliche Ansicht und das, was für das Geschäft am besten ist, leider nicht immer konform." Eine endgültige Entscheidung, ob er im "Shamrock" die Spiele der Fußball-WM zeigen wird, werde er erst in den kommenden Wochen fällen. "Viele meiner Gäste sind dagegen. Aber es gibt auch einige, die einfach nur Fußball schauen wollen."

Kein Public-Viewing in der Buderus-Arena

In der Buderus-Arena in Wetzlar ist die Entscheidung unterdessen schon gefallen: Dort wird es zur WM kein Public Viewing geben, wie eine Sprecherin auf Anfrage von mittelhessen.de erklärte. "Wir haben nach der längeren Corona-bedingten Pause endlich wieder eigene Veranstaltungen im Herbst und Winter. Daher hat sich uns die Frage, ob wir die Spiele der umstrittenen WM zeigen, erst gar nicht gestellt", so die Sprecherin weiter.

Dazu, die Spiele wie gewohnt zu übertragen, hat sich das Team vom "Ritzi's" in Gießen entschieden. "Wir haben die Diskussion verfolgt und uns auch mit dem Thema auseinandergesetzt", sagt Betreiberin Juliane Färber. Zwar würde auch sie persönlich die Vergabe des Turniers an Katar nicht gutheißen. "Aus vielen verschiedenen Gründen", sagt sie. Und doch würden sich viele Fußballfans nun auf das gemeinsame WM-Gucken freuen, gerade nach der langen Corona-Zeit. "Außerdem kommen die Einnahmen hier ja auch nicht Katar zugute", so Färber. "Ich finde es besser, den Menschen hier die Möglichkeit zu geben, die Spiele zu schauen, anstatt dass sie nach Katar fliegen und dort ihr Geld lassen."

Ähnlich sieht das auch Albrecht Ende von "Aldis Stadl" in Marburg"Ich werde die Spiele ganz normal zeigen, wie die letzten Turniere auch", sagt er im Gespräch mit mittelhessen.de. "Ich muss meine Mitarbeiter ja irgendwie bezahlen und bin froh, wenn trotz Corona und Inflation überhaupt noch Gäste kommen." Wie gewohnt wird es in der Gatronomie am Aquamar also ab November Public Viewing geben.

Wie auch immer sich die heimischen Wirte entschieden haben oder noch entscheiden werden - die WM in Katar wird wohl weiterhin öffentlich diskutiert werden. "Und das ist auch gut so. Es ist wichtig, sich mit den Themen Menschenrechte, Klima und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen", sagt Shamrock-Betreiber Robin Schmidt.