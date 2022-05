Wochenrückblick: Adlige Hochzeit, Lotto-Jackpot und Pizza

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Janina Benner/Katrin Weber/Inga Kjer/dpa/Patrick van Katwijk/dpa/Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa/Amirali Mirhashemian/Reimund Schwarz

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. Die Links zu den Texten finden Sie am Artikelende.

Samstag

Tief "Emmelinde": Mittelhessen kommt glimpflicher davon

Bereits letzte Woche sind Unwetter über unsere Region gezogen. Umgestürzte Bäume, Blitzeinschläge, Wasser in Kellern, teils viel Hagel und eine Rettungsaktion: Ein Überblick.

Sonntag

Geschlossenes Aquarena-Bad Dillenburg: 24 Schulen betroffen

Die Türen des Schwimmbads in der Oranienstadt sind seit eineinhalb Jahren zu. Was bedeutet das für das Schulschwimmen im Lahn-Dill-Kreis?

Montag

Warmer Geldregen: Lotto-Jackpot geht nach Mittelhessen

1-3-4-19-30-44 und 4: Das sind die Zahlen, die jeweils einem Lotto-Spieler aus dem Lahn-Dill-Kreis sowie aus dem Kreis Limburg Weilburg einen frischen Kontostand bescheren.

Dienstag

Schloss Bad Berleburg: Adlige Hochzeit mit Hindernissen

Lange hat es nicht so ausgesehen, als ob Prinz Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg Partnerin Carina Axelsson heiraten könnte, ohne sein Erbe zu verlieren. Nun geschieht es doch.

Mittwoch

Erster Affenpockenfall in Hessen bestätigt

In Frankfurt ist am Dienstag der erste Fall von Affenpocken in Hessen nachgewiesen worden.

Donnerstag

Eure Sieger: Hier gibt's die beste Pizza im Lahn-Dill-Kreis

Wo gibt es die beste Pizza im Lahn-Dill-Kreis? Das haben wir euch auf Facebook und Instagram gefragt - und ihr habt fleißig abgestimmt.

Freitag

Prozess: Wetzlarer Lehrer bedrängt Schülerin

Ein 42-jähriger Pädagoge wollte die Liebe einer Schülerin erzwingen. Der Fall landete jetzt vor dem Amtsgericht Wetzlar, ein Disziplinarverfahren läuft ebenfalls.

Hier die Links zu den einzelnen Artikeln:

Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende!