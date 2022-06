Wochenrückblick: Automatensprengung und Rekord-Auktion

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: P. Weinhofer, Hans-Georg Waldschmidt, Patrick Stein, VRM, Lothar Rühl

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. Die Links zu den Texten finden Sie am Artikelende.

Sonntag

Leica-Kamera in Wetzlar für 14,4 Millionen Euro versteigert

Bei der Leitz Photographica Auction hat am Samstag im Leitz-Park in Wetzlar eine sehr seltene Leica-Kamera für die Summe von 14,4 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Nach Veranstalterangaben sei das versteigerte Exemplar nun die teuerste Kamera aller Zeiten. Schon im Vorfeld der Auktion war klar, dass bei der 40. Ausrichtung der Versteigerung ein besonderer Fotoapparat unter den Hammer kommen würde. Die Leica 0-Serie Nr. 105 ist laut Veranstalter 100 Jahre alt und zählt zu den ersten jemals hergestellten Kleinbildkameras der Welt.

Montag

Es war einmal ein Einkaufszentrum in Wetzlar

Heute sind Einkaufszentren auch in Wetzlar keine Seltenheit mehr - vor rund 20 Jahren war das anders. Zumindest im näheren Innenstadtbereich waren die "Shopping Malls" eine Neuheit und lösten zunächst einen Ansturm der Kunden aus. Unser Foto zur 930. Folge von "(Er)kennen Sie Wetzlar?" zeigt eine solche Ladenzeile, die sich lange gehalten hat, der aber im Endeffekt kein großer und nachhaltiger Erfolg beschieden war - inzwischen ist sie ganz verschwunden.

Dienstag

Wetzlar: Neue Pächter für Campingplatz an der Lahn gefunden

Zwei Monate Vorbereitungszeit, um den Platz in Niedergirmes auf Vordermann zu bringen: Ein straffes Programm, das sich Patrick und Julia Göbel im März vornahmen. Doch es hat alles gepasst. Wetzlars Campingplatz neben der Fischerhütte hat einen neuen Pächter gefunden. Patrick und Julia Göbel haben sich durch ihr Platz-Konzept von weiteren Interessenten abgehoben. Das familiäre Flair bleibt erhalten, aber es soll sich auch einiges ändern.

Mittwoch

Krafstoffdiebstahl endet mit Unfall und Flucht in Dillenburg

Am frühen Abend des 13. Juni tankte ein 36-Jähriger aus Herborn zunächst 160 Liter Diesel an einer Tankstelle in Dietzhölztal, wie die Polizei mitteilt. Anschließend fuhr er, ohne zu bezahlen, in einem Audi nach Dillenburg. In der Kasseler Straße missachtete er das Rotlicht einer Ampel und rammte ein dort abbiegendes Auto. Der Mann flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und versuchte, durch die nahe gelegene Dietzhölze zu entkommen. Polizeibeamte waren jedoch schnell vor Ort und konnten ihn nach einer Verfolgung festnehmen.

Donnerstag

Taucher bergen 22-Jährigen tot aus Heisterberger Weiher

Nach einem Badeunfall am Heisterberger Weiher galt ein 22-Jähriger seit der Nacht zu Donnerstag als vermisst. Eine schnell eingeleitete Suche verlief zunächst ergebnislos. Am Donnerstag ging die Suche weiter, der beliebte Badesee wurde für Besucher gesperrt. Gegen 13.10 Uhr entdeckten Taucher der DRK Wasserwacht Gießen schließlich den leblosen jungen Mann und bargen seine Leiche. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Freitag

Unbekannte sprengen Geldautomat an Supermarkt in Dorlar

Der Schaden am Edeka-Markt in Dorlar in der Straße am Eberacker ist groß und nicht zu übersehen. Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte gegen 3.35 Uhr den Geldautomaten der Volksbank Heuchelheim gesprengt, der links vom Haupteingang in die Wand eingelassen war. Die Explosion hatte eine solch große Wucht, dass das Mauerwerk des Geldautomatenraumes stark beschädigt wurde. Allerdings konnte ein Statiker noch am Vormittag Entwarnung geben und der Markt am Freitagnachmittag wieder öffnen.