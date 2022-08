Wochenrückblick: Ayleen, Gasthäuser und Umleitungen

Der Bürgermeisterkandidat der SPD hat sich während des Wahlkampfes zurückgezogen (oben links). In Wetzlar sorgt eine weitere Umleitung für Ärger (Mitte oben), Die Deutsche Glasfaser hat zahlreiche neue Anschlüsse in Aussicht gestellt (oben rechts). Der Fall Ayleen hat Mittelhessen schwer schockiert (links unten). Ein Rollerfahrer hat sich eine spektakuläre Flucht mit der Polizei geliefert (rechts Mitte). Schon vor Corona, hatte viele Gasthäuser in Mittelhessen große Probleme (rechts unten) Fotos: Susan Abbe, Lothar Rühl, Martin Wissen/Deutsche Glasfaser, Jenny Berns, MEV Agency UG, Christoph Weber