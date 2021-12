Wochenrückblick: Baby-Rekord und Impfgegner-Demos

Impressionen der Artikel, die unsere Leser in dieser Woche am meisten bewegt haben. Fotos: Lahn-Dill-Kliniken/C. Weber/K. Weber/Valentin/Reeber/VRM

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten beschäftigt? Hier erfahren Sie es.

Ihr Ende naht: Dillenburgs Stadthalle soll im kommenden Jahr dem Erdboden gleichgemacht werden. Foto: (Katrin Weber)

Samstag

Dillenburgs Stadthalle wird abgerissen

CDU, AfD und "Bürger für Dillenburg" haben das Ende der seit Jahren leer stehenden Immobilie beschlossen. Wann eine neue Stadthalle gebaut werden könnte und mit welchem Geld, ist unklar.

Sonntag

Impf-Fake-News: Kammer ermittelt gegen Braunfelser Ärztin

Gegen die Hausärztin, die vor einer Corona-Impfung warnt und die Krankheit verharmlost, hat die Ärztekammer Ermittlungen aufgenommen - und berichtet von Hunderten weiterer Fälle.

Montag

2G im Einzelhandel: "Hoffentlich geht ihr bald pleite"

Auch im Hinterland muss der Einzelhandel die 2G-Regeln kontrollieren. Die Mitarbeiter haben viel Verständnis erlebt, sind aber auch vereinzelt beschimpft worden.

Gegen die Impfpflicht und Corona-Maßnahmen wie 2G und 3G am Arbeitsplatz hatten am Montagabend in der Spitze rund 230 Menschen in Wetzlar demonstriert. (Archivfoto: VRM)

Dienstag

Impfgegner demonstrieren in Wetzlar

Zum zweiten Mal haben am Montagabend Impfgegner in Wetzlar demonstriert. Auf dem Parkplatz des Neuen Rathauses hatten sich rund 300 Teilnehmer versammelt.

Mittwoch

Impfgegner-Demo in Herborn aufgelöst

Unangemeldete Versammlung: Als rund 70 Demonstranten in der Innenstadt unterwegs sind, greift die Polizei ein. Inzwischen gibt es Pläne für weiteren Protest.

Donnerstag

Intensive Debatte um Baugebiet Schattenlänge

Eigenheim in Münchholzhausen? Eine halbe Million Euro sollten Bauwillige dafür mitbringen. Rund um das Vergabeverfahren gab es eine hitzige Diskussion - und am Ende ein Ergebnis.

Eigenheim in Münchholzhausen? Eine halbe Million Euro sollten Bauwillige dafür mitbringen. Rund um das Vergabeverfahren gab es eine hitzige Diskussion - und am Ende ein Ergebnis.

Die Eltern Hannes Leinweber und Lea Marie Bachmann freuen sich über die kleine Matilda. (Foto: Lahn-Dill-Kliniken)