Wochenrückblick: Bauernhof-Kita, Blaulicht, Bürgermeister

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Lob für Feuerwehr und Bürgermeisterwahl

Samstag:

Es hakt: Analyse zum Waldbrand-Einsatz im Lahn-Dill-Kreis

Eine länderübergreifende Zusammenarbeit der Feuerwehren kam bei den Bränden vor vier Wochen nur über den "kurzen Dienstweg" zustande. Die Politik sieht deshalb Handlungsbedarf.

Sonntag:

Götz Konrad bleibt Bürgermeister in Eschenburg

Der Amtsinhaber hat es mit 50,5 Prozent ganz knapp im ersten Wahlgang geschafft. Erst der letzte Briefwahlbezirk gab den Ausschlag für den Eibelshäuser. Alles zum Wahlabend.

Kartoffelsonntag und ein Bauernhof als Kita

Montag:

Herborner Kartoffelsonntag: Wenig Stände, kaum Kartoffeln

Der verkaufsoffene Sonntag hat zwar viele Hungrige nach Herborn gelockt, doch die örtlichen Vereine haben derweil kein Interesse gezeigt. Wir waren da: unsere Bildergalerie.

Dienstag:

In Hüttenberg wird ein Bauernhof zur Kita

Es ist die Erste ihrer Art im Lahn-Dill-Kreis: Im Hüttenberger Ortsteil Rechtenbach gibt es seit Kurzem eine reine Bauernhof-Kita. Wir haben uns umgeschaut.

Schwere Verkehrsunfälle

Mittwoch:

71-Jährige stirbt nach Unfall bei Herborn

Auf der K67, zwischen der B 255 und Herborn-Amdorf, hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen erlitten. Der Unfallhergang wird zurzeit noch rekonstruiert.

Donnerstag:

4-Tage-Woche: Wetzlarer Unternehmen denkt um

Als eines der ersten Unternehmen der Region bietet das Senertec-Center in Wetzlar die 4-Tage-Woche an. Was sich für Geschäftsführer und Angestellte dadurch verändert.

Freitag:

18-Jähriger stirbt nach Unfall bei Limburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der L3022 ist ein Motorradfahrer am Freitag so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb. Zuvor hatte er versucht, einen Lkw zu überholen.