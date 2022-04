Wochenrückblick: Baustellen, schwere Unfälle und Corona

Die Klickhits der Woche in Bildern. Fotos: Sebastian Reh, Tanja Eckel/stock.adobe, Jörg Fritsch, Sascha Valentin, Lahn-Dill-Kreis, Stefan Weber/Fuldamedia

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Antrifttaler prallt gegen Baum: Schwer verletzt

Ein 30-Jähriger wird bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wird angefordert, kann den Patienten aber nicht abtransportieren - er ist zu schwer.

Sonntag

Wohnungen für Flüchtlinge: Nur für "echte Ukrainer"

Viele Menschen aus dem Lahn-Dill-Kreis bieten Wohnungen für Flüchtlinge an. Dabei bestehen einige auf "echte Ukrainer". Bettina Twrsnick von der Flüchtlingshilfe ist fassungslos.

Montag

Baustellen 2022: Sechs Millionen für Straßen im Hinterland

Insgesamt sieben Baumaßnahmen stehen im Hinterland in diesem Jahr an - alle sind mit Vollsperrungen verbunden. Ein Überblick.

Dienstag

Radfahrer bei Sturz im Dillenburger Wald schwer verletzt

Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall im Wald schwere Kopfverletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber flog den 53-Jährigen am Montagabend in eine Klinik.

Mittwoch

Mittenaars Ortsjubiläum wird Virenschleuder

Enge Tischreihen, dicht besetzt: Nach der Geburtstagsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde sind viele der rund 140 Gäste an Corona erkrankt. Der Landrat mahnt zu Eigenschutz.

Donnerstag

Im Lahn-Dill-Kreis gibt es so viele Jobs wie noch nie

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt laut Arbeitsagentur auf den Rekordwert von 97 537. Das sind deutlich mehr als vor zehn Jahren.

Freitag

Wetzlarer Obdachloser bekommt Holzhäuschen

Der Verein "Little Home" hat in Wetzlar ein Häuschen für einen Obdachlosen gebaut. Es soll sein Rückzugsort sein. Doch im Zweifelsfall können sie die Menschen nicht schützen.

