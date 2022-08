Wochenrückblick: Brände bei Dillenburg, Ayleen und Angstorte

Unsere Collage zeigt Impressionen der interessantesten Themen der Woche. Fotos: dpa/Rumpenhorst/Reeber/Röder/Sauer/Weber/Wohlrab

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. Die Links zu den Texten finden Sie am Ende des Artikels.

Ein großflächiges Feuer in einem Waldstück im Dreieck zwischen Nieder- und Oberroßbach und der Auerhahnhütte in Frohnhausen hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Wehren im nördlichen Dillkreis ausgelöst. (Foto: Katrin Weber)

Waldbrand bei Haiger: Hubschrauber entdeckt weiteres Feuer

Ein großflächiges Feuer in einem Waldstück im Dreieck zwischen Nieder- und Oberroßbach und der Auerhahnhütte in Frohnhausen hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Wehren im nördlichen Dillkreis ausgelöst. Auch am Samstag ging der Einsatz weiter. Und es blieb dabei nicht bei einem Brand.

Angst-Orte in Wetzlar: Wo sich Menschen nicht sicher fühlen

Kriminologen haben eine Studie zu Kriminalitätsrate und Angst-Orten in Wetzlar vorgelegt. Besonders zwei Bezirke sind betroffen. So will die Stadt vorgehen.

Feuer lässt Menschen nicht los

Waldbrand, Tag vier: Das größte Feuer aller Zeiten

Durch den Wald nahe der Auerhahnhütte in Frohnhausen lärmen die Motoren der Harvester. Immer wieder ist das Krachen umstürzender Bäume zu hören. Nur wenige Kilometer entfernt, am Ortseingang von Niederroßbach, dröhnen die Rotoren des blauen Hubschraubers der Bundespolizei. Vier Tage nach dem Ausbruch des Brandes sind die Arbeiten immer noch in vollem Gange. Der Helikopter ist erneut im Einsatz. Nun rückt ein Löschpanzer an. Mit Video und Bildergalerie.





Fall Ayleen: Ermittler suchen erneut Leichenfundort ab

Der Teufelsee im hessischen Wetteraukreis ist am Mittwoch wiederholt abgesucht worden. Ziel der Soko "Lacus": die Entdeckung weiterer tatrelevanter Spuren.

Anwohner flüchten



Waldbrand in Niederroßbach: Ein Dorf im Ausnahmezustand

Als die Flammen dem Dorf näher kommen, beginnen etliche Bewohner zu packen: Wie haben sie die Situation erlebt? Welche Bilder bleiben?





Obdachlos in Wetzlar - bei 35 Grad

Langanhaltende Hitzeperiode: Für Wohnungs- und Obdachlose ist nicht nur der Winter eine harte Zeit. Auch die Hitze macht ihnen zu schaffen. Wie sieht die Situation in Wetzlar aus?

Festgefahren: Abenteuerliche Lkw-Aktion in Schönbach

Da staunten die verdutzten Anwohner nicht schlecht: In einer abenteuerlichen Aktion hat sich ein Brummi-Pilot in der Breitscheider Straße in Schönbach festgefahren, die derzeit wegen Sanierungsarbeiten eigentlich gesperrt ist. Der Mann hatte laut Polizeisprecher Guido Rehr die Beschilderungen der Baustelle umfahren und sei so in die missliche Lage geraten. Die Situation habe sich auch durch das Rangieren nicht gerade verbessert.