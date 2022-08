Wochenrückblick: Brände, Blaulicht und Trockenheit

Fotos: Katrin Weber, Lothar Rühl, Chalabala/Fotolia, Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Hüttenberg, Jürgen Vetter, Jörg Fritsch

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Waldbrände halten Einsatzkräfte weiter auf Trab

Dillenburg/Haiger: Keine Aufforstung im Brandwald

Im Naturreservat zwischen Dillenburg und Haiger muss sich die Natur nach dem Brand selbst helfen. Warum das auch eine Chance ist, erklärt Herborns Forstamtsleiter Jochen Arnold.

Waldbrand an der Wetzlarer Friedenstraße

An zwei Stellen am Hang standen am Sonntag rund 700 Quadratmeter in Flammen. 25 Fahrzeuge und 70 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Flammen an der A 45 bei Wetzlar

400 Quadratmeter Böschung waren an der Autobahn in Brand geraten. Die Feuerwehr war jedoch schnell vor Ort, um Schlimmeres zu verhindern.

Schwerer Unfall und gesperrte Straße

Fußgänger auf A 45 von Laster erfasst

In der Nacht zu Montag sind Rettungskräfte und Polizei zu einem verletzten 24-Jährigen auf der A 45 zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn ausgerückt.

Wetzlar: Braunfelser Straße ab 29. August komplett zu

Der nächste Abschnitt der Sanierung in der Braunfelser Straße beginnt am 29. August. Was bedeutet das für Autofahrer und Busse?

Mögliche Wasserknappheit und festgefahrene Lkw

Trockenheit in Limburg-Weilburg: Droht eine Wasserknappheit?

Wochenlang hat es im Landkreis zu wenig geregnet. Wie steht es um die Trinkwasser-Reserven? Eine Ampel-Karte zeigt, wo es Einschränkungen oder Verbote bei der Wasserentnahme gibt.

Endstation Gartenmauer: Lösung in Herborn in Sicht?

Im engen Johann-Piscator-Weg haben sich wiederholt Lkw festgefahren. Nun steht ein Vorschlag im Raum, um das Problem in den Griff zu bekommen.

