Wochenrückblick: Brücke, Brand und Impfschlange

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten beschäftigt.

Samstag

Risse entdeckt: Taubensteinbrücke für Lkw gesperrt

Auf Höhe des Wetzlarer Forums hat Hessen Mobil Schäden an der Brücke festgestellt. Für Lkw ist die Taubensteinbrücke deshalb bis auf Weiteres gesperrt.

Blick auf das Weihnachtsflair auf dem Domplatz in Wetzlar 2019. In diesem Jahr soll es ähnlich gemütlich werden, es gelten wegen Corona allerdings strengere Regeln. (Archivfoto: Pascal Reeber)

Sonntag

Weihnachtsflair in Wetzlar: Was gilt denn jetzt?

Nach einem Jahr Pause findet in der Domstadt wieder der Weihnachtsmarkt statt - unter besonderen Regeln. Hier die Übersicht. Mit interaktiver Karte wichtiger Märkte in der Region.

Montag

Haiger: Dachstuhl komplett in Flammen

Großeinsatz der Feuerwehr Haiger: In Flammersbach hat am Montagabend ein Wohnhaus in Flammen gestanden.

Vor dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Wetzlar wollten sich viele Menschen eine Impfung abholen. (Foto: Tanja Freudenmann)

Dienstag

Rund 200 Meter lange Warteschlange bei Impfaktion in Wetzlar

Wo immer mobile Impfteams vor Ort sind, stehen Hunderte Menschen an. So auch vor dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Wetzlar. Dort gab es 160 Impfungen und viel Kritik.

Mittwoch

Nach Vergewaltigung in Wetzlar: Tatverdächtiger festgenommen

Der Fall hatte für Entsetzen gesorgt: Im September war ein 20-jähriger Mann in Wetzlar vergewaltigt worden. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet.

Donnerstag

Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Hessen

2G, zum Teil sogar 2G+, und ausgeweitete Maskenpflicht: Hessen verschärft die Corona-Maßnahmen. Was wo gilt und ab wann strengere Maßnahmen verhängt werden können.

