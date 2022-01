Wochenrückblick: Demo-Hintermänner, Inzidenzen, Trauerfall

Impressionen der Artikel, die unsere Leser in dieser Woche am meisten bewegt haben. Fotos: Adel/dpa/Gentsch/Gollnow/Linker/Neul/Flying Impressions/Reeber/K. Weber

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten beschäftigt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Wer steckt hinter den Demos in Wetzlar und Herborn?

Politiker und Journalisten sind die klaren Feindbilder: In Telegram-Kanälen wird für die Versammlungen der Impfkritiker im Lahn-Dill-Kreis mobilisiert. Ein Einblick.

Sonntag

Lahn-Dill-Kreis: Erst jetzt gilt 3G in der Verwaltung

Bislang gab es für Publikumsbereiche in den Dienstgebäuden der Kreisverwaltung im Lahn-Dill-Kreis kein Schutzkonzept. Das soll sich nun ändern. Ein Überblick, was ab Montag gilt.

Wegen der hohen Corona-Zahlen gelten an einigen Orten im Lahn-Dill-Kreis seit Dienstag eine Maskenpflicht und ein Alkoholverbot. (Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa)

Montag

Lahn-Dill-Kreis: Hier gilt ab sofort die Maskenpflicht

Der Lahn-Dill-Kreis reagiert auf die Corona-Infektionszahlen. Wo gilt jetzt Maskenpflicht und Alkoholverbot? Die betroffenen Orte im Überblick - mit Karte.

Dienstag

A 45: Heubachtalbrücke wird ab Mitte des Jahres abgebrochen

Das Bauwerk entlang der "Sauerlandlinie" bei Sinn ist nach 54 Jahren baufällig. Auf Verkehrsteilnehmer auf und unter der Brücke kommen Einschränkungen zu.

Kirsten Fründt ist am Mittwoch im Alter von 54 Jahren gestorben. (Foto: Markus Farnung/Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Mittwoch

Landrätin Kirsten Fründt ist tot

Trauer um das Marburg-Biedenkopfer Kreisoberhaupt Kirsten Fründt. Die Sozialdemokratin ist am Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 54 Jahren gestorben.

Donnerstag

Steht Wetzlarer Ochsenfest auf der Kippe?

Ist das der Beginn einer Absagewelle?

Trotz steigender Infektionszahlen bei Schülern im Kreis soll am Präsenzunterricht festgehalten werden. (Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa)