Wochenrückblick: Demos, gelbe Tonnen und tragische Unfälle

Welche Artikel wurden in der letzten Woche am meisten aufgerufen? Wir haben sie gesammelt und noch einmal gebündelt für Sie aufbereitet. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Freikirchen als Infektionstreiber im Lahn-Dill-Kreis?

Die Kreisverwaltung greift durch, verlangt Infos von Glaubensgemeinschaften - und vergreift sich dabei laut Kirchenvertretern im Adressatenkreis sowie im Ton.

Zum Artikel Die Kreisverwaltung greift durch, verlangt Infos von Glaubensgemeinschaften - und vergreift sich dabei laut Kirchenvertretern im Adressatenkreis sowie im Ton.

Sonntag

Mit Video: 1000 Teilnehmer bei Corona-Demo in Wetzlar

Zahlreiche Menschen sind am Samstag der letzten Woche für "Gesundheit, Freiheit und freie Impfentscheidung" durch die Wetzlarer Innenstadt gezogen. Demo sowie Kundgebung verliefen friedlich.

Zum Artikel Zahlreiche Menschen sind am Samstag der letzten Woche für "Gesundheit, Freiheit und freie Impfentscheidung" durch die Wetzlarer Innenstadt gezogen. Demo sowie Kundgebung verliefen friedlich.

Montag

Lahn-Dill-Kreis: Ärger um die Gelben Tonnen

Immer wieder werden die Gelben Tonnen im Kreis zu spät geleert. Das dafür zuständige Unternehmen wirkt überfordert. Das sorgt zunehmend für Verärgerung.

Zum Artikel Immer wieder werden die Gelben Tonnen im Kreis zu spät geleert. Das dafür zuständige Unternehmen wirkt überfordert. Das sorgt zunehmend für Verärgerung.

Dienstag

Corona-Demo: 750 Menschen in Herborn auf der Straße

Unter dem Motto "Für eine freie Impfentscheidung und Menschlichkeit - gegen die Spaltung der Gesellschaft" haben am Montag mehrere Hundert Menschen in Herborn demonstriert.

Zum Artikel Unter dem Motto "Für eine freie Impfentscheidung und Menschlichkeit - gegen die Spaltung der Gesellschaft" haben am Montag mehrere Hundert Menschen in Herborn demonstriert.

Mittwoch

Unfall in Blasbach: Zweijähriger stirbt im Krankenhaus

Am Dienstag sind ein Vater und sein zweijähriger Sohn beim Überqueren der Hauptstraße in Wetzlar-Blasbach angefahren worden. Einige Stunden später wurde bekannt, dass das Kind seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Zum Artikel Am Dienstag sind ein Vater und sein zweijähriger Sohn beim Überqueren der Hauptstraße in Wetzlar-Blasbach angefahren worden. Einige Stunden später wurde bekannt, dass das Kind seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Donnerstag

Impfambulanzen im Lahn-Dill-Kreis boostern nach drei Monaten

Das DRK folgt in Wetzlar und Herborn der neuen Stiko-Empfehlung und verkürzt den Abstand zwischen Zweit- und Drittimpfung.

Zum Artikel Das DRK folgt in Wetzlar und Herborn der neuen Stiko-Empfehlung und verkürzt den Abstand zwischen Zweit- und Drittimpfung.