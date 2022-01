Wochenrückblick: Demos, Hotspots, Polizeiruf

Welche Artikel wurden in dieser Woche am meisten aufgerufen? Wir haben sie gesammelt und noch einmal gebündelt für Sie aufbereitet. Fotos: dpa, Christoph Weber, Jörgen Linker, Adrian Moore, Pascal Reeber (2)

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Zwei Demos rund um Corona-Maßnahmen in Wetzlar

Auf der einen Seite die Kritiker der Corona-Maßnahmen, auf der anderen das Bündnis "Widerstand": Gleich zwei Demos haben in der Wetzlarer Innenstadt stattgefunden. Ein Überblick.

Sonntag

Wetzlarer Corona-Demos: "Wichtig, ein Zeichen zu setzen"

1500 Menschen haben am Samstag in Wetzlar gegen Corona-Maßnahmen und Impfpflicht demonstriert, 500 für Demokratie und Solidarität. Laut Polizei verlief die Veranstaltung friedlich. Mit Kommentar.

Montag

"Es gibt Liebesgeschichten, die dürfen einfach nicht sein"

Mit "Keiner von uns" verlässt Charly Hübner den Rostocker "Polizeiruf 110". Im Interview spricht Regisseur und Autor Eoin Moore über die Hintergründe des Sonntagabendkrimis.

Dienstag

Aßlarer Ärztin bald wegen Mordversuchs vorm Landgericht?

Wegen der Erkrankung von Schöffen hätte der Cortison-Prozess ohnehin neu aufgerollt werden müssen. Das Amtsgericht Wetzlar will das Verfahren nun nach Limburg abgeben.

Mittwoch

Vorgetäuschter "Montagsspaziergang" in Herborn mit Folgen

Eine unangemeldete Versammlung in Herborn hat Konsequenzen: Die Polizei nahm Personalien von zwölf Menschen auf - es drohen Anzeigen. Auch in Haiger gab es Protest.

Donnerstag

Lahn-Dill-Kreis steuert auf Hotspot-Schwelle zu

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis ist auf 331 gestiegen - ein neuer Höchstwert. Ab einer Inzidenz von 350 gelten neue Corona-Regeln.

Freitag