Wochenrückblick: Doering, eine Betrugsmasche und ein Wolf

Unsere Collage zeigt die Bilder der Artikel, die unsere Nutzer in den vergangenen sieben Tagen mit am meisten bewegt haben. (© Katrin Weber, Frank Rademacher, Timo König, VRM, dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mittelhessen - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. (Hinweis: Weiterführende Links zu den Artikeln finden Sie am Ende)

Samstag

Lkw-Kontrolle bei Herborn: Mit 110 und ohne Schuhe unterwegs Zehn Kontrollen hat der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill bisher an der B255 in diesem Jahr vorgenommen. Diesmal war die Aktion größer. Ob alle Lkw am vergangenen Samstag in Ordnung waren?

Sonntag

Unbeschreibliche Menschenmassen ließen sich den ältesten Herborner Markt nicht entgehen. (© Siegfried Gerdau) Tausende strömen über den Herborner Martinimarkt Der Martinimarkt ist wieder zurück in Herborn. Die traditionsreiche Veranstaltung hat sich am vergangenen Wochenende einmal mehr als Publikumsmagnet erwiesen. Der Martinimarkt ist wieder zurück in Herborn. Die traditionsreiche Veranstaltung hat sich am vergangenen Wochenende einmal mehr als Publikumsmagnet erwiesen.

Montag

Neue Betrugsmasche: Kunden der Sparkasse Wetzlar betroffen Seit rund zwei Wochen setzen Betrüger auf eine neue, kaum erkennbare Betrugsmasche. Dabei rufen sie ihre Opfer mit der echten Telefonnummer der Bank an. Was bislang bekannt ist.

Dienstag

Auf der L3133 zwischen Langgöns-Dornholzhausen und Hüttenberg-Rechtenbach ist ein Pkw frontal gegen einen Traktor gefahren. (© VRM) Unfall bei Hüttenberg: Aufprall reißt Traktor entzwei Einen heftigen Unfall hat es am Montagabend auf der Landesstraße zwischen Rechtenbach und Langgöns-Dornholzhausen gegeben. Zwei Beteiligte wurden verletzt. Einen heftigen Unfall hat es am Montagabend auf der Landesstraße zwischen Rechtenbach und Langgöns-Dornholzhausen gegeben. Zwei Beteiligte wurden verletzt.

Mittwoch

Nach 164 Jahren macht Doering in Sinn dicht Am Dienstag sind alle Mitarbeiter des Traditionsunternehmens mit sofortiger Wirkung frei gestellt worden. Wie es so weit kommen konnte.

Donnerstag

Wolf reißt mindestens acht Schafe in Leun Nutztierhalter machen sich Sorgen: Der Bau von neuen Zäunen kostet viel Zeit und Geld. Drei Tiere werden zudem noch vermisst.

Freitag

39-jähriger Weilburger bei Verkehrsunfall getötet Ein BMW ist am Donnerstagnachmittag in einen Laster gekracht. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, die Bundesstraße 456 ist bis in den späten Abend gesperrt gewesen.

Zu den Artikeln

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende!