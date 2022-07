Wochenrückblick: Ein Sexunfall und Alarm in Kliniken

Bevor die Mieter in das Haus der Geschädigten in Wetzlar einziehen, hinterlassen sie schon ihre vorige Wohnung in diesem Zustand (oben li.). Nach der zweijährigen Corona-Pause findet wieder ein Sommernachtsweinfest in Wetzlar statt (oben Mitte). Zwischen Nanzenbach und Hirzenhain bergen Spurensicherer der Kripo die Leiche des Mannes, der beim Sexspiel gestorben war (oben re.). Personalausfälle führen im Gießener Uniklinikum zu einer kritischen Versorgungslage (unten li.). Auf Pommes, Burger und Co. müssen McDonald's-Fans in Herborn erst einmal verzichten (unten Mitte). Vier Verletzte fordert am Freitag auf der Kreisstraße bei Eisemroth ein Unfall (unten re.). Fotos: VRM/ Klaus-Joachim Frahm/ Lothar Rühl/ dpa

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Vier Verletzte bei Unfall in Eisemroth

Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Siegbacher Ortsteil und Hartenrod sind zwei weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle gefahren. Alle Beteiligten mussten ins Krankenhaus.

Sonntag

McDonald's in Herborn nach Brand geschlossen

In der McDonald's-Filiale nahe der A45 ist eine Eismaschine in Brand geraten. Die Feuerwehr Herborn war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Montag: Mietnomaden und Kündigung einer Ärztin

Mieter-Streit in Wetzlar: Bald obdachlos trotz Eigenheim?

Eine Wetzlarerin hat sich wegen Mietnomaden in einem emotionalen Brief an die Redaktion gewandt. Sie fühlt sich von der deutschen Rechtsprechung benachteiligt und hofft auf Hilfe.

Geburtsstation Dillenburg: Klinik widerspricht Belegärztin

Die Diskussion rund um die Geburtshilfe schlägt weiter hohe Wellen. Nun geht es um die Kündigung einer Ärztin: War diese Ursache oder Reaktion? Die Klinikleitung hat sich geäußert.

Dienstag: Geldstrafe für Entsorgung einer Leiche

Sexspiel in Dillenburger Garage endet mit dem Tod

Skurriler Prozess: Nach einer tödlichen Folie-Fesselaktion hat die Frau eines Manderbachers die Leiche mit einem Traktor aufgespießt, um sie zu "entsorgen". Das Urteil: Geldstrafe.

Mittwoch

Royaler Gast auf dem Wetzlarer Schillerplatz

Auf dem Platz in der Innenstadt sowie in den angrenzenden Bereichen ist vom 29. bis 31. Juli wieder Sommernachtsweinfest. Zur Eröffnung hat sich ein besonderer Gast angesagt.

Donnerstag: Toter im Wasser

31-Jähriger stirbt im Burbacher Freibad

Der junge Mann ist am Donnerstag von einer Bademeisterin entdeckt und bis zum Eintreffen des Notarzts reanimiert worden. Für Badegäste gab es eine psychologische Betreuung vor Ort.

Freitag

UKGM setzt Corona-positiv getestete Mitarbeiter ein

Die Personalausfälle am Universitätsklinikum Gießen-Marburg sind so gravierend, dass eine "kritische Versorgungslage" erreicht ist.