Wochenrückblick: Ein Waldbrand und ein tieffliegender Ballon

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Siegfried Gerdau, Jörgen Linker, VRM, Holger Sauer, Hartmut Bünger, Screenshot VRM,

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Die Links zu den Texten finden Sie am Ende des Artikels.

Samstag

Keine Booster mehr: Biontech entwickelt Universalimpfstoff

Biontech entwickelt eine neue Corona-Vakzin-Generation, die andauernde Auffrischungen unnötig machen würde. Bald starten die Tests an Menschen. Wie stehen die Chancen?

Sonntag

Schrecksekunde in Sinn: Ballon schwebt dicht über Häusern

Letzte Gelegenheit für eine gekonnte Landung im Sinner Stöckweg - ansonsten wäre der Heißluftballon mit dem Aussehen eines Uhus wohl an einem Baum im Wald hängen geblieben. Weil Ballons immer fahren, wie der Wind weht, musste der Ballonfahrer am Samstagabend kurz vor 22 Uhr seinen mit mehreren Passagieren besetzten Ballon mitten in einem Wohngebiet landen.

Montag

Wetzlarer Sportwelt im Westend nur noch ein Trümmerhaufen

Die Sportwelt Westend ist längst Geschichte. Jetzt aber auch faktisch. Vom vormals stattlichen Bau ist nix mehr übrig. Bis auf ein riesiges Trümmerfeld in der Horst-Scheibert-Straße. Wie geht es auf dem Gelände weiter?

Dienstag

Negativrekord: Mit 245 statt 100 km/h am Aartalsee erwischt

Dass die Straßen rund um den Aartalsee bei Bikern beliebt sind, ist nicht neu. Neu hingegen ist der Rekord, den die Polizei bei ihrer jüngsten Geschwindigkeitskontrolle gemessen hat. So weit über dem vorgeschriebenen Tempolimit wie ein 26-jähriger Motorradfahrer war in Mittelhessen bisher noch niemand.

Mittwoch

Mieter-Streit in Wetzlar: Bald obdachlos trotz Eigenheim?

Mietnomaden: der Albtraum eines jeden Vermieters. Eine Wetzlarerin hat sich in einem emotionalen Brief an die Redaktion gewandt. Sie fühlt sich von der deutschen Rechtsprechung benachteiligt und hofft auf Hilfe.

Über 400 Einsatzkräfte bekämpfen Waldbrand bei Cölbe

Am Dienstag haben Teile des Burgwaldes in Flammen gestanden. Ein Waldstück in einer Größenordnung von 35 Fußballfeldern wurde vernichtet. Es dauerte über 20 Stunden, bis der Brand gelöscht war. Zudem wurden mehrere Feuerwehrkräfte verletzt.

Donnerstag

Fake News: Kein Böschungsbrand an der A45 bei Wetzlar

Die Böschung an einer Autobahn steht lichterloh in Flammen, unter dem Bild steht "Wetzlarer Autobahn!" Dieses Foto erreicht die Redaktion am Mittwochmittag. Das gesendete Teilstück könnte tatsächlich ein Teilstück der A 45 bei Wetzlar zeigen und Flächenbrände gab es in dieser Woche mehrere. Doch wie sich letztlich herausstellt, ist das alles falsch.

Freitag

Angstfigur wird Leitbild: Der "Mohr" beim Grenzgang Buchenau

Früher sollte der "schwarze Mann" Angst machen. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene fürchteten ihn. Und damals, im Mittelalter, sollte diese Furcht verhindern, dass Eindringlinge die Grenze überschritten oder gar Grenzsteine versetzten. Längst ist aus dem "Mohr" der Star des Buchenauer Grenzgangs geworden, dem die Massen zujubeln.

War Geburtshilfe-Aus in Dillenburg längst besiegelt?

Die Geburtsstation in der Dillenburger Klinik soll zum Jahresende geschlossen werden, weil eine Belegarztstelle nicht besetzt werden kann, eine Medizinerin habe zum Jahresende gekündigt - das ist die Version, die Landrat und Klinik-Aufsichtsratschef Wolfgang Schuster (SPD) bislang aufgetischt hat. Doch die Ärztin versichert gegenüber mittelhessen.de, sie habe erst gekündigt, nachdem die Klinik das Aus bereits beschlossen habe. Ihre Kündigung könne also nicht als Grund für eine Schließung der Geburtshilfe herhalten.