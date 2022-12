Wochenrückblick: Familienunglück, Geburtshilfe und Zensur

Unsere Collage zeigt die Bilder der Artikel, die unsere Nutzer in den vergangenen sieben Tagen mit am meisten bewegt haben. (© Peter Ehrlich, Katrin Weber, Pascal Reeber, Jörgen Linker, Andy Dunaway/dpa)

Mittelhessen - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Familienunglück in Brechen: Feuerwehr berichtet über Einsatz

Am Freitagnachmittag hat der Unfall einer Familie in Brechen für einen Großeinsatz gesorgt. Die Feuerwehr hat nun Einblicke in den Ablauf des Einsatzes gewährt.

Sonntag

Beschlossen: Geburtshilfe in Dillenburg macht dicht

Das Aus am Ende des Jahres ist sicher, die Klinik-Geschäftsführung hat am Freitag die Beschäftigten im Krankenhaus informiert. Die Suche nach Belegärzten sei vergeblich gewesen.

Montag

Reporter Jörgen Linker kommentiert das Aus der Geburtsstation der Lahn-Dill-Kliniken. Er kritisiert Leitlinien, die für werdende Eltern künftig dramatische Folgen haben könnten.

Dienstag

Wer ist schuld am Aus der Gießerei Doering in Sinn?

Der Geschäftsführer schiebt den „schwarzen Peter“ der Bundesagentur für Arbeit zu. Die Behörde äußert sich nicht. Die Belegschaft protestiert für die Zahlung der Löhne.

Mittwoch

Die Mediziner berichten unisono, die Geschäftsführung habe in einem Gespräch erklärt, auch ohne Kündigung einer Belegärztin wäre Schluss gewesen. Die Klinik streitet dies ab.

Donnerstag

Kerosin-Regen über dem Westerwald: Wie gefährlich ist das?

Ein Boeing-Tankflugzeug hat wegen eines technischen Defekts 6,8 Tonnen Kerosin über dem Westerwald abgelassen. Das Land gibt aber Entwarnung.

Freitag

Nachtleben in Wetzlar: Das sind Gründe für das Clubsterben

Mit dem Poco, dem Mäx und der Technodisco sind im letzten Jahrzehnt in Wetzlar drei Institutionen weggebrochen. Wie kam es dazu? Wir haben mit den ehemaligen Betreibern gesprochen.

Haben Sie noch ein schönes Wochenende!