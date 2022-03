Wochenrückblick: Hilfswelle, Mysterien und viel Blaulicht

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Manfred Hitzeroth, Feuerwehr Ehringshausen, Jens Wolf/dpa, Vadim Ghirda/dpa, VRM

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Zwei Schwerverletzte nach Frontalunfall bei Breitscheid

Zwischen Haiger-Langenaubach und Breitscheid ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Autounfall gekommen. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

Sonntag

Flüchtlinge aus Ukraine: Lahn-Dill-Kreis plant Wohnungsbörse

Die Kreisverwaltung bereitet sich auf die Unterbringung von Menschen, die vor dem Krieg fliehen, vor. Aktuell stehen in Unterkünften noch 200 freie Plätze bereit.

Montag

Unfallflucht hat Folgen für Solmser Schülerin

Erst ein Domino-Unfall, dann noch unerlaubt vom Ort des Unheils entfernt: Dafür landete eine 19-Jährige jetzt vor dem Wetzlarer Amtsgericht.

Dienstag

28-Jähriger springt in Gießen kopfüber aus fahrendem Bus

Wohl, um einer Fahrkartenkontrolle zu entkommen, hat ein Mann in einem Gießener Linienbus eine Scheibe eingeschlagen und sprang raus - bei voller Fahrt. Er verletzte sich schwer.

Mittwoch

Ukraine-Krieg: Wie können Mittelhessen helfen?

Viele Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht vor der russischen Invasion. Wie Mittelhessen sie jetzt unterstützen können, beantworten Hilfsorganisationen aus der Region.

Donnerstag

Zugkollision in Dillheim: Autofahrer kommt mit Leben davon

Am Donnerstag ist ein Zug der Hessischen Landesbahn an einem Bahnübergang in Dillheim mit einem Auto zusammengestoßen. Der Fahrer blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Mit Video.