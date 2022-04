Wochenrückblick: Holzhäuschen, Unfälle, Fotofalle

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Karl Süß, Pascal Reeber, Fritsch, Sebastian Reh, ASD S&S

MITTELHESSSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es. Die Links zu den Texten finden Sie am Artikelende.

Samstag:

Vollsperrung nach Frontalcrash in Leun

Zwischen Burgsolms und dem Lahnbahnhof in Leun hat sich am Samstag um kurz nach 14 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Kreisstraße 378 wurde daraufhin gesperrt.

Sonntag:

Wetzlarer Obdachloser bekommt Holzhäuschen

Der Verein "Little Home" hat in Wetzlar ein Häuschen für einen Obdachlosen gebaut. Es soll sein Rückzugsort sein. Doch im Zweifelsfall können sie die Menschen nicht schützen.

Montag:

Wohnhaus in Herborn steht in Flammen

Bei einem Brand in dem Herborner Stadtteil Burg ist eine Doppelhaushälfte fast komplett zerstört worden. Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Dienstag:

Tödlicher Unfall: 43-Jähriger gerät in Maschine und stirbt

Eine abgeschaltete Anlage einer Stahlfirma setzt sich plötzlich in Betrieb - dabei wird ein Mann eingeklemmt. Was genau passiert ist.

Mittwoch:

B49: Wetzlarer Westanschluss ist ein dicker Brocken

Bevor die Bundesstraße in einem Tunnel um Wetzlar herumführt, müssen Autofahrer eine provisorische Umfahrung nutzen. Der erste Baustein wird wohl im Dillfeld entstehen.

Donnerstag:

Rettungsversuch scheitert: Tragisches Zugunglück bei Gießen

Zwei Frauen sind am Dienstagabend am Bahnhof in Linden von einem Zug getötet worden. Die 20-jährige Tochter soll noch versucht haben, die Mutter von den Gleisen zurückzuziehen.

Freitag:

Solms: Wolf tappt in die Fotofalle

Am Ostermontag wurde das Raubtier von der Wildkamera des Oberbieler Jagdpächters Karl Süß fotografiert. Jetzt gab es die Bestätigung, dass es sich wirklich um einen Wolf handelt.