Wochenrückblick: Inzidenz-Rekord, volle Tonnen, Brennholz

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Platz eins für Lahn-Dill-Kreis und eine Rolltreppen-Diskussion

Samstag:

Lahn-Dill-Kreis mit höchster Inzidenz in ganz Deutschland

Ein 1. Platz, auf den man wohl gerne verzichtet: Innerhalb einer Woche haben sich die Corona-Fälle im Landkreis mehr als verdoppelt.

Sonntag:

Rolltreppen im Forum Wetzlar: Keine Fahrt ins Nichts

Dutzende Nutzer haben auf Facebook kontrovers über eine spezielle Energiesparmaßnahme des Forums in Wetzlar diskutiert. Center-Managerin Mara Baldus erklärt, was dahinter steckt.

Montag:

26-Jährige in Haiger zwischen zwei Autos eingequetscht

Die Frau und ihr Mann waren aus dem Auto ausgestiegen, ihr Kind saß noch darin - plötzlich löste sich die Handbremse. Beim Versuch, den Pkw zu stoppen, wurde sie schwer verletzt.

Gelbe Tonnen und lange Sperrung auf A45

Dienstag:

Lahn-Dill-Kreis: Gelbe und blaue Tonnen werden nicht geleert

Einige Mitarbeiter des Abfuhrunternehmens sind krank. Welche Kommunen im Kreis betroffen sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Lkw im Baustellenbereich am Wetzlarer Kreuz in Flammen aufgegangen. Seit dem späten Mittwochabend ist die Vollsperrung aufgehoben.