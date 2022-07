Wochenrückblick: Kreißsaal, Angst auf dem Heimweg, Döner

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Thorsten Gottschalk, Rebecca Fulle, dpa (2), Tobias Arhelger - stock.adobe.com, Gert Heiland, Katrin Weber

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Hier gibt's den besten Döner im Lahn-Dill-Kreis: eure Sieger

Saftiges Fleisch vom Drehspieß, knackiges Gemüse und eine leckere Sauce im warmen Fladenbrot: Wer hat nicht ab und zu Lust auf einen klassischen Döner Kebab? In Deutschland gibt es rund 18500 Döner-Imbisse, einige davon im Lahn-Dill-Kreis. Doch wo gibt es den besten Döner? Das haben wir euch auf Facebook und Instagram gefragt. Wir stellen die Top Fünf vor.

Sonntag

Mit dem Rad zur Arbeit: Von Gladenbach nach Wetzlar

Vom Auto auf das Fahrrad umsteigen: Lohnt sich das? Unser Volontär hat den Praxistest gemacht und ist mit dem Rad von Sinkershausen in die Redaktion in Wetzlar geradelt.

Montag

"Alarmierende Zahlen": Weniger Katholiken im Bistum Limburg

Ein nachdenklicher Bischof von Limburg blickt am Montagnachmittag vom Hof des Bischofshauses Richtung Dom. Die Kirchenstatistik für das vergangene Jahr liegt vor. Georg Bätzing hat schlechte Nachrichten für die katholische Kirche in ganz Deutschland zu verkünden - vor allem, was Kirchenaustritte angeht.

Dienstag

Was tun gegen die Angst auf dem Heimweg in Wetzlar?

Wenn eine Frau nachts allein nach Hause geht, geht sie oft andere Wege als Männer. Denn auf dem Weg begleitet viele Frauen oft eine subjektive Angst und Unsicherheit. Eine Befragung der Stadt Heidelberg zeigt: Viele Frauen nehmen lieber Umwege in Kauf oder sind besonders wachsam, wenn sie allein unterwegs sind. Über die Hälfte gibt an, dass sie nicht weggehen, wenn sie nicht wissen, wie sie sicher nachhause kommen. In Wetzlar scheint es diese Unsicherheit ebenfalls zu geben.

Mittwoch

Nachhaltigere Fleischproduktion made in Aßlar

Der Blick von der Terrasse aus ist schon toll. Er geht weit über Berghausen und das Dilltal, über Wälder, Felder, Wiesen. Ja, er ist schön, sagt Antje Kaps, "wenn man nur Zeit hätte, ihn öfter zu genießen". Der Agrarwissenschaftlerin bleibt mit ihrem Vollerwerbsbetrieb dazu wenig Muße. Zumal es sich um einen Bio-Betrieb handelt, der etliche Auflagen erfüllen muss. Was sie gerne tut, denn Kaps setzt für ihre 180 Hektar Grünland und knapp 120 Tiere auf ökologische, nachhaltige und regionale Bewirtschaftung.

Donnerstag

Keine Geburten mehr in Dillenburg

Der Kreißsaal der Dill-Kliniken in Dillenburg schließt voraussichtlich zum 31. Dezember 2022. "Wir bedauern das sehr", wird Tobias Gottschalk, Sprecher der Geschäftsführung der Lahn-Dill-Kliniken, zitiert. Man habe aufgrund der Altersstruktur unter den Belegärzten frühzeitig die Nachfolge regeln wollen. "Leider ist es uns trotz größter Anstrengungen nicht gelungen, die ausgeschriebenen Belegarztstellen zu besetzen", erklärte Gottschalk.

Freitag

Wölfe erobern Gebiete langsam zurück - auch in Mittelhessen

Aufregung, Freude, Sorgen: Vermehrt werden wieder Wölfe nachgewiesen - oder es gibt zumindest Verdachtsfälle. Der Wolf streift wieder durch Wälder und Wiesen. Was passierte bislang in unseren Landkreisen in 2022? Offizielle Nachweise gab es laut des Wolfszentrums Hessen (WZH) im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) insgesamt drei. Ein Überblick.