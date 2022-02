Wochenrückblick: Kult-Disco, Drohungen, Bonhoeffer-Lied

Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Wir haben sie zusammengefasst. Fotos: Fritsch, Katrin Weber (2), Pascal Reeber (2), Sascha Valentin

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Herborn: Waren es eine oder zwei Demos?

Bei der Versammlung auf dem Herborner Marktplatz am Montag trafen Gruppen mit unterschiedlichen Intentionen aufeinander. Die Behörden schritten nicht ein. Das sagen Juristen dazu.

Sonntag

Drohung: Landrat und Oberbürgermeister unter Polizeischutz

Bedrohungen gegen Politiker nehmen zu, auch im Lahn-Dill-Kreis und in Wetzlar. Wolfgang Schuster sowie Manfred Wagner wurden "Hausbesuche" angedroht. Was beide dazu sagen.

Montag

Überholmanöver misslingt: BMW und Lkw kollidieren in Kurve

Am Ortseingang von Dautphe ist am Montag ein Fahranfänger mit seinem Wagen in einen Lkw hineingefahren und anschließend in eine Straßenlampe gekracht. Die Straße war gesperrt.

Dienstag

Bonhoeffer-Lied bei Corona-Demos: "Kann das nicht zulassen"

Im KZ hat Bonhoeffer "Von guten Mächten" geschrieben, nun wird es von Impfgegnern genutzt. Siegfried Fietz aus Greifenstein hat die Musik geschrieben. Er spricht von Missbrauch.

Mittwoch

Banner auf Demo in Herborn: Feuerwehr distanziert sich

Stadtbrandinspektor und Bürgermeisterin wehren sich gegen ein Spruchband. Sie erwarten, dass die Feuerwehr "nicht als Meinungsverstärker instrumentalisiert und missbraucht wird".

Donnerstag

L 3052: Lkw kippt um und fängt Feuer

Von der Straße abgekommen, umgekippt und dann auch noch in Flammen aufgegangen: Landstraße zwischen Leun und Ehringshausen war wegen eines Lkw-Unfalls voll gesperrt.

Freitag