Wochenrückblick: Landfahrer, Long Covid und LKA

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Landfahrer in Wetzlar: Stadt setzt Frist

Am Wochenende haben sich gut 60 Personen mit ihren Fahrzeugen und Wohnwagen auf dem ehemaligen Festplatz Bachweide niedergelassen. Für die Stadt ist das Problem aber kein neues.

Rausgeworfen aus Driedorfer Supermarkt: Trotz seiner Behinderung

Menschen mit Behinderungen haben während der Corona-Pandemie oft Probleme. Ein Betroffener und die Behindertenbeiratsvorsitzende des Lahn-Dill-Kreises gewähren Einblicke.

Starke Nerven für Autofahrer

Zwei Straßen in Wetzlar komplett zu: Welche Folgen hat das?

Seit Montag sind in Wetzlar die Ernst-Leitz-Straße und die Braunfelser Straße voll gesperrt. Wie sehen die Auswirkungen aus und wie kommen die Verkehrsteilnehmer damit zurecht?

Unfall auf A 45 bei Herborn: Lkw geborgen





Ein umgekippter Laster kurz nach der Anschlussstelle Herborn-Süd sorgte am Dienstag für eine Vollsperrung. Die Bergung war kompliziert. Der Verkehr wurde umgeleitet. Mit Video.

Ein Leben mit Long Covid

Wie Long Covid das Leben einer Wetzlarer Ärztin umkrempelt

Ein Freitag, der 13., hat das Leben von Dr. Claudia Ellert auf den Kopf gestellt. An diesem Tag im November 2020 spürt die Wetzlarer Medizinerin ein Kratzen im Hals, die ersten Anzeichen ihrer Corona-Infektion. Bis heute leidet die 50-Jährige unter den Folgen, sie hat Long Covid. Ellert ist Oberärztin an den Lahn-Dill-Kliniken. Ihr Wort hat bundesweit Gewicht, auch mit ihrem neuen Buch will sie aufklären.

LKA räumt frühere Gaststätte in Dautphe

Große Aufregung in der Lindenstraße in Dautphe: Mehrere Polizeifahrzeuge waren dort im Einsatz. Anwohner wollen gesehen haben, wie eiserne Behälter aus der ehemaligen Gaststätte getragen wurden.

Bahnstrecke für mehr als 30 Stunden gesperrt

Nach Zugunfall bei Kirchhain: Strecke wieder befahrbar

Nachdem im Kreis Marburg-Biedenkopf ein Güterzug mit einem Traktor zusammengestoßen war, gehen die Reparaturen weiter. Ein Gleis ist wieder frei. Doch die Arbeiten gehen weiter.