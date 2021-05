Wochenrückblick: Lockerungen, Musik und eine Razzia

Bildeindrücke der meistgelesenen Artikel dieser Woche. Fotos: Valentin/Adel/Heine/alteravista/Linker/Keller

MITTELHESSEN - Welche Nachrichten und Geschichten haben die Leser in der Zeit vom 15. bis 21. Mai am meisten interessiert? Unsere Wochenrückschau der meistgelesenen Artikel.

Samstag

Comeback des Biergartens: Wirte sind verhalten optimistisch

Vieles deutete am Wochenende darauf hin, dass Gastronomen im Kreis Marburg-Biedenkopf ab Mittwoch wieder ihre Außengastronomie betreiben dürfen. Darauf haben sich die Wirte vorbereitet. Sie litten nämlich besonders unter den Corona-Einschränkungen.

Sonntag

"Free ESC": Jördis Tielsch gewinnt mit Rea Garvey

Für Jördis Tielsch war schon die Teilnahme am "Free European Song Contest" eine große Sache. Nun hat die Sinnerin an der Seite von Rea Garvey sogar den Sieg in der TV-Show geholt.

Die Sinnerin Jördis Tielsch mischte mit ihrer Geige beim "Free ESC" mit - und landete am Ende gemeinsam mit dem Popstar Rea Garvey ganz vorne. (Foto: alteravista)

Montag

Unmut im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises

Das medizinische Personal im Lahnauer Impfzentrum ist verärgert über die Kreisverwaltung und sieht seine Arbeit nicht gewürdigt: "Hier kocht die Stimmung und droht zu kippen."

Dienstag

Strandkorb-Konzerte bringen Stars nach Wetzlar

Endlich soll es wieder Live-Musik geben: Im Wetzlarer Finsterloh sind bis zu 20 Strandkorb-Konzerte geplant. Das Publikum kann sich auf Revolverheld, Milow und weitere Hochkaräter freuen.

Mittwoch

Keine Notbremse mehr in Marburg-Biedenkopf

Dank sinkender Inzidenz sind am Mittwoch im Landkreis Marburg-Biedenkopf einige Corona-Beschränkungen gelockert worden. Was gilt seither?

Martina Gerlach, Inhaberin vom Chilis in Dautphe, räumt trotz trüben Wetters schon mal die Stühle nach draußen. Für Pfingstmontag hat sich bei ihr bereits eine Wandergruppe angekündigt. (Foto: Sascha Valentin)

Donnerstag

Fragwürdige Atteste: Ermittler durchsuchen Arztpraxis

Weil eine Ärztin verdächtigt wird, ohne medizinische Grundlage Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht auszustellen, ist ihre Praxis im Kreis Marburg-Biedenkopf durchsucht worden.

Freitag

Lahn-Dill-Kreis: Ende der Ausgangssperre in Sicht

Die Inzidenz im Kreis sinkt. Ab Sonntag gibt es deutliche Lockerungen. Ein Überblick, was möglich ist.