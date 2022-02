Wochenrückblick: Lokal-Schließungen, ungebetene Post, Regeln

Welche Artikel wurden in dieser Woche am meisten aufgerufen? Wir haben sie gesammelt und noch einmal gebündelt für Sie aufbereitet. Fotos: Verena Napiontek, Jörgen Linker, Tanja Eckel, Katrin Weber, Agathe Markiewicz, dpa

MITTELHESSEN - Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Samstag

Auch Max Schmeling war zu Gast: Kohlmeyer bald Geschichte

Das Traditionslokal am Leuner Lahnbahnhof wird demnächst abgerissen. Auf dem Areal sollen drei moderne Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 Eigentumswohnungen entstehen.

Sonntag

So wird der Lahn-Dill-Kreis die Impfpflicht durchsetzen

Ab Mitte März gilt in Gesundheitsberufen eine Impfpflicht. Allerdings wird nicht jedem Ungeimpften danach sofort ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen.

Montag

Corona-Regeln: Das gilt seit Montag im Lahn-Dill-Kreis

Seit dem 7. Februar gelten im Kreis neue Regeln. Die Änderungen betreffen vor allem den Einzelhandel und die Maskenpflicht. Das Wichtigste im Überblick.

Dienstag

Am Marktplatz und in der Turmstraße haben sich rund 100 Menschen symbolisch schützend vor das Rathaus gestellt. (Foto: Katrin Weber)

Auf Konfrontationskurs im Herzen Herborns

Der angemeldeten Demo mit einer Menschenkette am Rathaus haben Anhänger von "Herborn steht auf" gegenübergestanden. Der "Herborn steht auf"-Initiator erstattet Anzeige.

Mittwoch

Post von 1N Telecom kann für Kunden teuer werden

Ein Telekommunikationsanbieter geht auf Kundenfang - in Mittelhessen liegt vielerorts Post aus Düsseldorf im Briefkasten. Ist die Verwechslungsgefahr mit der Konkurrenz "Masche"?

Donnerstag

Urteil in Dillenburg: Haftstrafe mit Abschiebeoption

Frau in den Unterleib getreten, in Bank randaliert und sexuelle Belästigung: Ein Mann ist wegen sexuellen Übergriffs und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.

Freitag